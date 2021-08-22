Оппозиция Мавритании заявила о приближающемся расколе страны

Нуакшот, 22 августа. Глава партии Народный прогрессивный альянс Мессауд Ульд Белхейр проинформировал президента Мухаммеда ульд аш-Шейха аль-Газуани, что Мавритании, как государства больше не существует. По его мнению, западноафриканская страна находится на грани раскола.

Политик заверил лидера, что тупиковая ситуация разрешится, если организовать всеобъемлющий национальный диалог, в ходе которого стороны обсудят волнующие всех вопросы, чем восстановят единство.

«Чернокожее население испытывает большое беспокойство. Они говорят о федеральном правлении, даже об отделении от Мавритании, и люди севера, подобные им, уже некоторое время рассуждают аналогично», — добавил Мессауд Ульд Белхейр.

Глава Народного прогрессивного альянса оценил двухлетнее правление президента и поделился собственным видением политической обстановки в стране. Ранее Аль-Газуани пригласил партии, представленные в парламенте, на всеобщие консультации.

«Нам однажды сказали, что диалог не нужен. На самом деле мы слышали об этом и раньше от высокопоставленных должностных лиц, таких как министр внутренних дел, который говорил, что Мавритания не находится в кризисе», — поделился политик.

Подобные заявления дискредитировали усилия политических партий, стремящихся доверять друг другу. Народный прогрессивный альянс посредством пресс-конференции хотел выразить недовольство таким мнением, которое отменило диалог и оставило только консультации.

«Я проинформировал правящую партию, что отклонил приглашение, но если они встретятся с президентом, обсудят ситуацию и выйдут с новой позицией, это может изменить и наше мнение. Каждое политическое объединение вправе занять ту позицию, которую оно хочет видеть», — отметил Мессауд Ульд Белхейр.

По его словам, такого мнения придерживаются Народный прогрессивный альянс и исламистское Национальное движение за реформы и развитие («Тавассуль»), считающиеся оппозиционными.

«Мое требование к Мухаммеду ульд аш-Шейху аль-Газуани — уйти в отставку, если он не сможет справиться с проблемами страны. Это моя позиция как партии и как гражданина. Президенты руководят не ради собственных интересов, а потому что у них есть идеи, сила и воля, чтобы вывести страну из кризиса», — объяснил он.

wikipedia.org / Francois COLIN / CC BY-SA 2.5

При этом Мессауд Ульд Белхейр не согласился с теми, кто считает военных недостаточно квалифицированными для руководства страной. По его словам, в этом вопросе главное — патриотизм и преданность интересам родины.

«Я думаю, что при сравнении гражданских и солдат мы не можем сказать, что простые люди более патриотичны, чем военные, скорее наоборот. Последние отдают себя и свою кровь за Мавританию», — считает глава партии.

Поэтому в 2019 году Народный прогрессивный альянс поддержал бывшего генерального директора службы национальной безопасности и экс-начальника штаба вооруженных сил страны Аль-Газуани на президентских выборах. Однако два года спустя все изменилось.

«Конечно, я разочаровался, но был мудр и терпелив. Считал, что это этап, который приведет к лучшему. Мы хотели, чтобы нас вовлекли в управление государством, но не ради личной выгоды, как думают и говорят некоторые люди, а во имя создания новой модели внутри правящего большинства», — разъяснил Мессауд Ульд Белхейр.

Во время правления президент отклонял просьбы и предложения Народного прогрессивного альянса. Аль-Газуани посчитал, что, если примет условия одной партии, тогда другие политические объединения попытаются поступить аналогично, начнется давление.

«Он оставил только одно требование, а именно организацию политического диалога на севере. И это важно. Если заложить предложение в основу режима, тогда получится всеобъемлющее сотрудничество, которое не исключает ни одну сторону», — подчеркнул лидер партии.

Президент заверил Народный прогрессивный альянс, что поддерживает потребность в диалоге и обязался все организовать. Однако, выступая перед французскими СМИ, Аль-Газуани заявил обратное, чем шокировал партию.

«У меня была возможность встретиться с ним дважды и каждый раз я уверял его в необходимости организовать диалог, в котором должны участвовать все без исключения — политики, гражданское общество, ученые и мудрые люди. Без сомнения, вместе получилось бы решить вопросы и объединить мавританцев», — поделился Мессауд Ульд Белхейр.

В итоге президент все равно предпочел термин консультация, поэтому глава партии ответил, что Мавритании, как государства больше не существует. По его словам, люди, живущие на граничащих с Алжиром и Западной Сахарой территориях, вскоре заявят об отделении севера от страны. Аналогичный настрой и у востока, который находится рядом с Мали, поэтому без диалога проблему не решить.