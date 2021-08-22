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Дэниел Рэдклифф отреагировал на слухи о продолжении фильмов про Гарри Поттера
Общество
Дэниел Рэдклифф отреагировал на слухи о продолжении фильмов про Гарри Поттера
Global Look Press  /  Heyday Films/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 22 августа. Британский актер Дэниел Рэдклифф случайно спровоцировал слухи о съемке нового фильма про волшебника Гарри Поттера, после чего пролил свет на ситуацию.

Информация якобы о подготовке к съемкам продолжения фильмов про Гарри Поттера распространилась в Сети после выхода подкаста Happy Sad Confused с участием Дэниела Рэдклиффа. В эфире актер ответил на вопрос, кого бы еще он хотел сыграть в знаменитой истории про мальчика-волшебника. Оказалось, что исполнителю главной роли во франшизе симпатизирует персонаж Сириус Блэк. Если бы была возможность выбирать, он бы отдал предпочтение этому герою.

После этого в Сети поползли слухи о предстоящих съемках. Дэниел Рэдклифф вышел на связь с поклонниками и объяснил, что его не так поняли.

«Думаю, я помню правильно, что вопрос был гипотетический — «Кого еще вы хотели бы сыграть в этом сериале?» — но да, это всегда будет разговор больше для СМИ. Со мной никогда никто не связывался по поводу каких-либо будущих фильмов о Гарри Поттере», — цитирует SiriusXM заявление актера.

По неподтвержденной информации, HBO Max все-таки разрабатывает сериал про Гарри Поттера. Инсайдеры утверждают, что компания намерена также экранизировать театральную пьесу Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Актер Дэниел Рэдклифф задействован в другом популярном проекте — «Чудотворцы». Новые серии уже можно посмотреть на платформе онлайн-кинотеатра «КиноПоиск».

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Гарри Поттер фильм съемки рэдклифф
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