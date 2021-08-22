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Замминистра обороны РФ обратился к военным медикам перед АрМИ-2021 в Узбекистане

  /   Обновлено: 22 августа 2021 20:25
Армия
Замминистра обороны РФ обратился к военным медикам перед АрМИ-2021 в Узбекистане
Федеральное агентство новостей  /  Денис Тукмаков

Ташкент, 22 августа. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов встретился с российской сборной военных медиков, участвующими в АрМИ-2021 в Узбекистане.

Сообщается, что замминистра прибыл в Республику Узбекистан, чтобы принять участие в церемонии открытия «Военно-медицинской эстафеты», которая пройдет в рамках Армейских международных игр. Он также обратился к участниками российской сборной по военно-медицинскому многоборью, пожелав им стойкости духа, терпения и удачи в ходе соревнований.

Первые состязания среди команд пройдут уже 23 августа. Участникам предстоит пройти специальную трассу с естественными и искусственными препятствиями. На ней военным медикам предстоит отработать навыки вождения спецтехники по пересеченной местности, провести эвакуацию раненных с поля боя, а также оказать раненым первую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что российский экипаж одержал победу в первом заезде «Танкового биатлона» на АрМИ-2021. Второе место заняли военнослужащие Вооруженных сил Китая.

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тимур иванов военные медики арми-2021
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