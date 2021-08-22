«Асмус назло»: Харламов восхитил фанатов заметным преображением после развода

Москва, 22 августа. Известный юморист и ведущий Гарик Харламов стал практически неузнаваемым. После скандального развода с актрисой Кристиной Асмус он заметно похудел и словно помолодел.

Новая фотография резидента Comedy Club произвела настоящий фурор в Сети. Артист опубликовал обычное селфи, на котором позирует в сером свитере и круглых очках в стиле волшебника Гарри Поттера.

«Видел в Инсте такие посты, думаю такой же долбануть. Просто типа твоя фотка и надпись а-ля: «Всем хорошего вечера и настроения». Ну вот, всем хорошего вечера и настроения!» — иронично подписал фотографию артист.

Многие поклонники не только пришли в полный восторг от внешнего вида кумира, но и отметили, что развод с актрисой Кристиной Асмус, который завершился год назад, пошел ему на пользу. Артиста поддержали и звездные коллеги, сильно похудевший продюсер Макс Фадеев восхитился новым внешним видом юмориста.

«Тебе на пользу развод, брат! Ты красавчик!»; «Хорошо выглядишь. Красавчик, как похудел!»; «Асмус назло. Пусть теперь кусает локти, какого красавца потеряла," — отметили восторженные пользователи Сети.

Ранее стало известно, что после развода со звездой ситкома «Интерны» юморист за несколько месяцев смог сбросить 15 килограмм, заметно преобразившись.