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«Асмус назло»: Харламов восхитил фанатов заметным преображением после развода
Шоу-бизнес
«Асмус назло»: Харламов восхитил фанатов заметным преображением после развода
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 22 августа. Известный юморист и ведущий Гарик Харламов стал практически неузнаваемым. После скандального развода с актрисой Кристиной Асмус он заметно похудел и словно помолодел.

Новая фотография резидента Comedy Club произвела настоящий фурор в Сети. Артист опубликовал обычное селфи, на котором позирует в сером свитере и круглых очках в стиле волшебника Гарри Поттера.

«Видел в Инсте такие посты, думаю такой же долбануть. Просто типа твоя фотка и надпись а-ля: «Всем хорошего вечера и настроения». Ну вот, всем хорошего вечера и настроения!» — иронично подписал фотографию артист.

Многие поклонники не только пришли в полный восторг от внешнего вида кумира, но и отметили, что развод с актрисой Кристиной Асмус, который завершился год назад, пошел ему на пользу. Артиста поддержали и звездные коллеги, сильно похудевший продюсер Макс Фадеев восхитился новым внешним видом юмориста.

«Тебе на пользу развод, брат! Ты красавчик!»;

«Хорошо выглядишь. Красавчик, как похудел!»;

«Асмус назло. Пусть теперь кусает локти, какого красавца потеряла," — отметили восторженные пользователи Сети.

Ранее стало известно, что после развода со звездой ситкома «Интерны» юморист за несколько месяцев смог сбросить 15 килограмм, заметно преобразившись.

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развод харламов асмус
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