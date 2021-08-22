Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 20:42
20:40
Шоу-бизнес
Певица Жасмин поделилась с фанатами болью после смерти отца
20:36
Общество
Ученый из Швейцарии предупредил о возможном появлении новых штаммов коронавируса
20:35
Политика
Грушко: участие ЕС в «Крымской платформе» негативно отразится на отношениях с Россией
20:33
Общество
Десятилетний житель Калининграда погасил часть ипотеки родителей с помощью продажи цыплят
20:31
Политика
Президент Чехии Земан пожаловался на прослушку со стороны контрразведки
20:31
Происшествия
Укусившая полицейского женщина предстанет перед судом в Иркутске
20:30
Спорт
«Ростов» одержал первую победу в РПЛ под руководством Юрия Семина
20:30
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров поделился впечатлениями от участия в заезде на трассе «Формулы-1»
20:30
Видео
Боевые знамена переданы в музеи Южного военного округа
20:28
Армия
В Румынии объяснили, почему Пентагон подставил крупнейшего военного подрядчика США
Все новости

Представители власти ЦАР приняли участие в церемонии посадки деревьев
Весь мир
Представители власти ЦАР приняли участие в церемонии посадки деревьев
www.facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 22 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра посадил росток на праздновании национального Дня дерева.

Темой 37-годовщины стала «Дерево как средство борьбы с изменением климата». Ранее с торжественным событием жителей ЦАР поздравил лидер страны Фостен-Арканж Туадера. Дондра поддержал все, сказанное президентом:

«От себя добавлю только небольшое напоминание. Нам с вами следует делать все возможное для борьбы с анархической оккупацией охраняемых природных территорий.

Мы с главой республики Туадера официально выражаем готовность сделать противостояние опустыниванию одним из приоритетных направлений в работе правительства. Властям нужен вклад каждого из вас. Совместными усилиями центральноафриканцы могут добиться всего».

Представители власти ЦАР приняли участие в церемонии посадки деревьев
facebook.com  / @Renaissance.cf

Возможность заниматься решением экологических проблем и развивать республику появилась у ЦАР благодаря поддержке России. Своевременная помощь и работа профессиональных специалистов позволила национальной армии FACA разгромить основные силы бандформирований «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) и вернуть мир на родину.

Подробнее о невероятной динамике восстановления страны можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Представители власти ЦАР приняли участие в церемонии посадки деревьев
Федеральное агентство новостей  / 

 

 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Представители власти ЦАР приняли участие в церемонии посадки деревьев
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru