Банги, 22 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра посадил росток на праздновании национального Дня дерева.

Темой 37-годовщины стала «Дерево как средство борьбы с изменением климата». Ранее с торжественным событием жителей ЦАР поздравил лидер страны Фостен-Арканж Туадера. Дондра поддержал все, сказанное президентом:

«От себя добавлю только небольшое напоминание. Нам с вами следует делать все возможное для борьбы с анархической оккупацией охраняемых природных территорий. Мы с главой республики Туадера официально выражаем готовность сделать противостояние опустыниванию одним из приоритетных направлений в работе правительства. Властям нужен вклад каждого из вас. Совместными усилиями центральноафриканцы могут добиться всего».

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Возможность заниматься решением экологических проблем и развивать республику появилась у ЦАР благодаря поддержке России. Своевременная помощь и работа профессиональных специалистов позволила национальной армии FACA разгромить основные силы бандформирований «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) и вернуть мир на родину.

Подробнее о невероятной динамике восстановления страны можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.