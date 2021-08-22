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Интерес россиян к машино-местам вырос в 1,5 раза относительно прошлого года

  /   Обновлено: 22 августа 2021 20:21
Экономика
Интерес россиян к машино-местам вырос в 1,5 раза относительно прошлого года
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Москва, 22 августа. Спрос на машино-места в России по сравнению с прошлым годом вырос в полтора раза, следует из результатов исследования портала «Авито-Недвижимость».

Специалисты проанализировали показатели второго квартала текущего и 2020 года и констатировали их положительную динамику. Под спросом они понимают число обращений за контактами собственника в базе «Авито»

Наиболее интенсивное повышение спроса на машино-места зафиксировано в Севастополе — 3,9 раза, вторым по темпам роста оказался Омск — 2,6 раза, третьим — Симферополь, где интерес к парковочным местам увеличился вдвое, пишет РБК.

Эксперты предполагают, что такая ситуация может быть вызвана не только необходимостью определить автомобиль, но и использованием этих помещений для других целей (например, в качестве склада).

На военно-техническом форуме «Армия-2021» в Подмосковье представлен новейший российский беспилотный автомобиль. Посетители могут им воспользоваться для осмотра выставки.

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автомобили машино-место парковочные места
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