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Министр иностранных дел Болгарии прибудет в Киев на саммит «Крымской платформы»

  /   Обновлено: 22 августа 2021 20:21
Политика
Министр иностранных дел Болгарии прибудет в Киев на саммит «Крымской платформы»
pixabay.com

София, 22 августа. Глава МИД Болгарии Светлан Стоев с 23 по 25 августа посетит Украину, чтобы принять участие в саммите «Крымская платформа».

Болгарское внешнеполитическое ведомство сообщило, что министр также примет участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины и в чествовании 200-летия со дня основания города Болград.

Украинский лидер Владимир Зеленский в сентябре прошлого года заявил о создании «Крымской платформы». Киев видит целью саммита координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

Ранее стало известно, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 22 и 23 августа прибудет в Киев с двухдневным визитом. Он намерен принять участие в саммите.

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