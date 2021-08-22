Министр иностранных дел Болгарии прибудет в Киев на саммит «Крымской платформы»

София, 22 августа. Глава МИД Болгарии Светлан Стоев с 23 по 25 августа посетит Украину, чтобы принять участие в саммите «Крымская платформа».

Болгарское внешнеполитическое ведомство сообщило, что министр также примет участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины и в чествовании 200-летия со дня основания города Болград.

Украинский лидер Владимир Зеленский в сентябре прошлого года заявил о создании «Крымской платформы». Киев видит целью саммита координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

Ранее стало известно, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 22 и 23 августа прибудет в Киев с двухдневным визитом. Он намерен принять участие в саммите.