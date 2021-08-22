Меркель назвала причину отсутствия главы МИД Германии на саммите «Крымской платформы»

Киев, 22 августа. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала причину отсутствия главы МИД ФРГ Хайко Мааса на саммите «Крымской платформы». Об этом она высказалась на пресс-конференции.

Ангела Меркель провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча прошла в закрытом формате в Киеве и завершилась совместным брифингом. По словам Меркель, министр иностранных дел Германии договаривался с ней об участии в «Крымской платформе». Однако дипломат не сможет приехать.

«То, что министра иностранных дел не будет, связано не с обстоятельствами на Украине или в России, а с очень сложной ситуацией в Афганистане», — заверила канцлер.

Германию представит министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, подчеркнула Меркель. Саммит по Крыму состоится 23 августа.

Глава республики Сергей Аксенов ранее выразил уверенность в бессмысленности мероприятия. По его словам, Украина собирает «союзников» и вынашивает планы, как нанести максимальный ущерб российскому Крыму.