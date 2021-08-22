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Меркель назвала причину отсутствия главы МИД Германии на саммите «Крымской платформы»
Политика
Меркель назвала причину отсутствия главы МИД Германии на саммите «Крымской платформы»
wikipedia.org  /  Sandro Halank / CC-BY-SA 3.0

Киев, 22 августа. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала причину отсутствия главы МИД ФРГ Хайко Мааса на саммите «Крымской платформы». Об этом она высказалась на пресс-конференции.

Ангела Меркель провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча прошла в закрытом формате в Киеве и завершилась совместным брифингом. По словам Меркель, министр иностранных дел Германии договаривался с ней об участии в «Крымской платформе». Однако дипломат не сможет приехать.

«То, что министра иностранных дел не будет, связано не с обстоятельствами на Украине или в России, а с очень сложной ситуацией в Афганистане», — заверила канцлер.

Германию представит министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, подчеркнула Меркель. Саммит по Крыму состоится 23 августа.

Глава республики Сергей Аксенов ранее выразил уверенность в бессмысленности мероприятия. По его словам, Украина собирает «союзников» и вынашивает планы, как нанести максимальный ущерб российскому Крыму.

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