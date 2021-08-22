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Правительство России обсуждает перспективы «выселения» госкомпаний в регионы

  /   Обновлено: 22 августа 2021 20:16
Экономика
Правительство России обсуждает перспективы «выселения» госкомпаний в регионы
knpz.rosneft.ru

Москва, 22 августа. Власти рассматривают возможность перенести штаб-квартиры крупнейших компаний России в регионы для пополнения местных бюджетов.

В качестве примера рассматривается успешный перенос штаб-квартир «Газпрома» и ВТБ. Кабмин взвешивает риски принятия такого решения, сообщает URA.RU.

Переехавший в Санкт-Петербург «Газпром» уплатил 160 миллиардов рублей налогов, что составляет 5% от всех налоговых поступлений Москвы и 25% аналогичного показателя в Петербурге.

«Я-то считаю, что в Сибирь надо бы переводить... те наши крупные компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве», — высказался по этому поводу президент РФ Владимир Путин.

Не все представители бизнеса согласны с предложением: на местах уже существуют дочерние предприятия крупнейших компаний, которые подпитывают региональные бюджеты. Кроме того, госкорпорациям нужна развитая инфраструктура, но не каждый субъект готов ее предоставить.

Глава государства ранее пообещал помочь Мордовии решить проблему высокой закредитованности. Долг республики Мордовия превышает 200% по отношению к собственным доходам.

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