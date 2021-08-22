Премьер Ирака провел переговоры в властями Кувейта о развитии двусторонних отношений

Эль-Кувейт, 22 августа. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми во главе правительственной делегации прибыл в Кувейт для переговоров с его высшим руководством.

Дипломатов из Багдада в аэропорту принял премьер-министр эмирата шейх Сабах Халед аль-Хамад ас-Сабах в сопровождении ряда высокопоставленных государственных чиновников. После этого Аль-Казыми встретился с лидером государства шейхом Навафом аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом.

The PM @MAKadhimi arrives to the brotherly state of Kuwait heading a high ranking government delegation. pic.twitter.com/DmyFM9o8Of — Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) August 22, 2021

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов в сфере политики, экономики, энергетики и инвестиций. Аль-Казыми сообщил о том, что его правительство сформировало Высший политический комитет по урегулированию противоречий с Кувейтом.

В свою очередь, премьер-министр эмирата поблагодарил руководство и народ республики за помощь в поисках останков пропавших без вести во время иракской оккупации Кувейта. Также он высоко оценил усилия администрации Аль-Казыми по сплочению соседних стран региона и подчеркнул значимость партнерства с Ираком, особенно в рамках борьбы с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ).

Перед своей поездкой иракский премьер-министр сообщил, что этот визит проходит в рамках дипломатических усилий республики по укреплению сотрудничества с другими государствами. Он подчеркнул, что участие властей Кувейта в Багдадском региональном саммите, который состоится через несколько дней, крайне важно при создании «дорожной карты», актуальной на фоне нынешней ситуации на Ближнем Востоке.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح يترأسان المباحثات الموسعة بين الوفدين العراقي والكويتي. pic.twitter.com/m8LcUi5y3e — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) August 22, 2021

Аль-Казыми отметил богатый положительный опыт руководства эмирата в области внешней политики и заявил об обоюдной заинтересованности Багдада и Эль-Кувейта в безопасности и экономической стабильности своего партнера.

Ранее посол Ирака в Кувейте Аль-Менхель ас-Сафи провел встречу с председателем Кувейтской торгово-промышленной палаты Мухаммадом Джасемом ас-Сагером. Стороны обговорили ряд вопросов, касающихся грядущей поездки Аль-Казыми. Сообщалось, что премьер-министр обсудит с кувейтскими предпринимателями возможность их выхода на иракский рынок, что способствует устойчивому развитию экономики Багдада и привлечению инвестиций в промышленный сектор республики.

Отношения двух стран, обострившиеся после оккупации эмирата войсками Саддама Хусейна в 1990-м, начали нормализоваться лишь спустя 21 год. Причиной конфликта стали отклоненные ОАЭ и Кувейтом требования Багдада о списании ему государственного долга с опорой на то, что республика защитила Аравийский полуостров от иранской экспансии. По итогам первого визита премьер-министра Кувейта Насера аль-Мухаммада аль-Ахмеда ас-Сабаха в Ирак в январе 2011 года, руководство эмирата согласилось простить долг в размере 21,7 млрд долларов ради возможности установить добрососедские связи между двумя государствами.

1 Организация запрещена на территории РФ.