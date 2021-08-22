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Минобороны в честь Дня флага России передало боевые знамена музеям на юге страны
Армия
Минобороны в честь Дня флага России передало боевые знамена музеям на юге страны
Фото от пресс-службы Западного военного округа

Кубинка, 22 августа. Министерство обороны России передало 15 исторических знамен в музеи боевой славы городов юга России. Передача реликвий служащим Южного военного округа прошла в Подмосковье.

Сообщается, что торжественная церемония передачи состоялась в День государственного флага России на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот». По словам статс-секретаря — замминистра обороны России Николая Панкова, данное решение было принято, чтобы у жителей юга страны была возможность видеть данные реликвии вживую, передает «Звезда».

Панков также выразил слова благодарности командующему войсками ЮВО, герою России генералу армии Александру Дворникову за своевременную работу по поиску и реставрации боевых знамен. Кроме того, благодарность получили руководители регионов и ветераны за поддержку инициативы министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Ранее сообщалось, что боевые знамена Красной армии передадут музею «Самбекские высоты». Глава оборонного ведомства распорядился передать музею оригиналы реликвий частей, освобождавших Ростовскую область.

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