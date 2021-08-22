Поднятая по тревоге тульская полиция искала пропавшего подростка

Тула, 22 августа. Всех полицейских Тулы подняли по тревоге для поисков 14-летнего мальчика. Родственники обратились к стражам порядка после безуспешных попыток самостоятельно найти подростка.

По сведениям ФАН, ребенок ушел из дома после семейной ссоры. Поэтому не выходил на связь. В связи с долгим отсутствием возникали даже опасения за жизнь и здоровье ребенка. Глубоким вечером мальчика искали во всех районах города.

«Полицейские проверяли торговые центры, чердаки, подвалы, общественные пространства и парки. В результате оперативных мероприятий, направленных на розыск пропавшего, его удалось обнаружить в одном из городских скверов. По предварительным данным, противоправных действий в отношении него не совершалось», — рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Первоначальный осмотр позволил сделать вывод, что угроз жизни и здоровью ребенку нет. Полицейским предстоит разобраться во всех деталях случившегося и выяснить точные причины попытки ухода мальчика из дома.

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