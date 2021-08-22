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Балкон обрушился на прохожих в Ижевске
Происшествия
Балкон обрушился на прохожих в Ижевске
pixabay.com

Ижевск, 22 августа. Женщина и ребенок чудом не пострадали при обрушении балкона на улице Грибоедова. Причиной ЧП стал сильный ветер, бушующий в регионе.

Момент падения конструкции попал на запись камеры видеонаблюдения. На появившихся в Сети кадрах видно, что в нескольких сантиметрах от прохожей упали куски фасада, после чего в воздух поднялись клубы пыли.

Шокированная горожанка и мальчик, который находился рядом с ней, спешно покинули место происшествия. Об их состоянии ничего неизвестно.

Из-за непогоды жители нескольких районов Ижевска остались без энергоснабжения — поваленные ветром деревья повредили линии электропередач.

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