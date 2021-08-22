Аналитики фиксируют рекордный рост цен на австралийский энергетический уголь

Канберра, 22 августа. Цены на австралийский энергетический уголь с начала года выросли на 106% — до 166 долларов за тонну, следует из отчета аналитического агентства Argus.

Котировки угля марки Newcastle являются ведущими показателями для закупок угля на азиатских рынках. Еженедельный индекс бренда в сентябре был на отметке 46 долларов, но почти за год достиг рекорда в 195 долларов.

Причина изменения на рынке — увеличение мирового спроса на электроэнергию, перебои поставок в некоторые страны Африки и Азии, а также рост цен на газ, отметили аналитики Argus. В связи с этим многие эксперты обеспокоены, что такая ситуация может повлиять на переход всей мировой энергетической системы на более экологичные источники энергии.

Критически низкие запасы угля в преддверии осенне-зимнего периода фиксируют на Украине. Объем ресурсов на данный момент значительно ниже, чем плановые показатели.