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Наташа Королева отпраздновала бирюзовую свадьбу с Тарзаном
Шоу-бизнес
Наташа Королева отпраздновала бирюзовую свадьбу с Тарзаном
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 22 августа. Певица Наташа Королева принимает поздравления: звезда поделилась праздничными фото в честь бирюзовой свадьбы с шоуменом Сергеем Глушко и рассказала о чувствах к мужу.

Наташа Королева и шоумен Тарзан уже 20 лет удерживают статус одной из самых популярных пар российской эстрады. Звезд регулярно «разводят», однако они год за годом доказывают нежные чувства друг к другу.

Недавно влюбленные отметили важную дату — 18 лет в браке. Артисты по-семейному отпраздновали бирюзовую свадьбу, но нарядились в соответствующие цвета. Позднее Королева опубликовала пост, где поделилась с поклонниками радостью от счастливого события и рассказала о любви к мужу.

«Мы вместе идем вперед, улыбаясь и держась крепко за руки, мы счастливы, влюблены и открываем новую страницу нашей истории», — поделилась артистка.

Необычный пост Королевой тут же привлек внимание поклонников. Многие подписчики поспешили принести свои поздравления влюбленным и с восхищением пожелали отпраздновать золотую свадьбу.

Недавно телеведущий Андрей Малахов решил поделиться секретом счастливого брака. Шоумен объяснил, почему не так и не подписал с супругой брачный договор, и рассказал, как устроены их отношения.

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