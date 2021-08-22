Гости «Армии-2021» смогут осмотреть выставку на новейшем беспилотном автомобиле

Кубинка, 22 августа. Посетители военно-технического форума «Армия-2021» смогут осмотреть выставку с помощью новейшего российского беспилотного автомобиля.

Разработкой машины-беспилотника занимались конструкторы Московского Политеха. Отмечается, что в ней отсутствуют системы управления в виде руля или педалей, имеются только только два ряда пассажирских кресел и планшет для загрузки маршрута. Автомобиль может одновременно перевозить шесть гостей мероприятия, передает ТАСС.

«Беспилотник способен по заданному маршруту перевозить грузы или людей в зависимости от комплектации подвижной платформы. В салоне автомобиля расположен планшет, где загружена карта местности, на которой можно выбрать необходимый маршрут. Также на планшет выводится изображение с внешних камер», — рассказал инженер-разработчик Политеха Максим Макаров.

Ранее сообщалось, что компания «Идробалтика» представила в рамках форума многофункциональный робототехнический комплекс «Янтарь». Данный аппарат предназначен для оснащения противоминных кораблей Военно-морского флота России.