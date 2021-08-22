Страховым фирмам из стран ВТО дадут право на работу в России

Москва, 22 августа. Иностранным страховым агентам из стран — членов Всемирной торговой организации (ВТО) разрешается создавать филиалы и вести страховую деятельность на территории России.

Соответствующий документ вступил в силу 22 августа. Согласно его положениям, зарубежные страховые компании через российские филиалы могут заниматься ОСАГО, добровольными видами страхования и перестрахованием. Для создания представительства к этим участникам рынка предусматриваются следующие требования: активы на сумму не менее 5 млрд долларов, аккредитация в Центробанке РФ.

Страховщикам также необходимо сформировать гарантийный депозит не ниже минимального уровня, определенного для уставного капитала российских участников рынка. Банку России даны полномочия по контролю деятельности иностранных страховых фирм на территории РФ. Некоторые пункты закона вступят в силу в 2024 году.

Также в России вступил силу закон, делающий необязательным прохождение техосмотра для приобретения ОСАГО. Его плюсы перечислил спикер Госдумы Вячеслав Володин.