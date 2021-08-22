Курц отказался принимать афганских беженцев в Австрии

Вена, 22 августа. Австрия не будет принимать беженцев из Афганистана, заявил канцлер Себастьян Курц.

По словам политика, он против того, чтобы страна сейчас принимала людей из Афганистана, так как сейчас в ней проживет более 40 тысяч афганцев.

«Я однозначно против того, чтобы мы сейчас добровольно принимали больше людей, пока я канцлер, этого не произойдет», — резко высказался Курц.

Как считает австрийский канцлер, лучше помогать афганцам у них на родине, особенно женщинам, а также в области безопасности населения. Курц добавил, что в Австрии сейчас проживает одна из крупнейших афганских общин в мире в расчете на душу населения. Страна уже столкнулась с проблемой интеграции этих людей в общество, заключил он.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон заявила, что Евросоюз готовится к потоку мигрантов на фоне ситуации в Афганистане. По ее словам, Брюссель должен помочь мигрантам, нуждающимся в защите.