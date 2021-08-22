Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 20:40
20:36
Общество
Ученый из Швейцарии предупредил о возможном появлении новых штаммов коронавируса
20:35
Политика
Грушко: участие ЕС в «Крымской платформе» негативно отразится на отношениях с Россией
20:33
Общество
Десятилетний житель Калининграда погасил часть ипотеки родителей с помощью продажи цыплят
20:31
Политика
Президент Чехии Земан пожаловался на прослушку со стороны контрразведки
20:31
Происшествия
Укусившая полицейского женщина предстанет перед судом в Иркутске
20:30
Спорт
«Ростов» одержал первую победу в РПЛ под руководством Юрия Семина
20:30
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров поделился впечатлениями от участия в заезде на трассе «Формулы-1»
20:30
Видео
Боевые знамена переданы в музеи Южного военного округа
20:28
Армия
В Румынии объяснили, почему Пентагон подставил крупнейшего военного подрядчика США
20:27
Спорт
Защитник СКА Динар Хафизуллин может перейти в «Ак Барс»
Все новости

Курц отказался принимать афганских беженцев в Австрии
Политика
Курц отказался принимать афганских беженцев в Австрии
Global Look Press  /  TOBIAS STEINMAURER via www.imago/www.imago-images.de

Вена, 22 августа. Австрия не будет принимать беженцев из Афганистана, заявил канцлер Себастьян Курц.

По словам политика, он против того, чтобы страна сейчас принимала людей из Афганистана, так как сейчас в ней проживет более 40 тысяч афганцев.

«Я однозначно против того, чтобы мы сейчас добровольно принимали больше людей, пока я канцлер, этого не произойдет», — резко высказался Курц.

Как считает австрийский канцлер, лучше помогать афганцам у них на родине, особенно женщинам, а также в области безопасности населения. Курц добавил, что в Австрии сейчас проживает одна из крупнейших афганских общин в мире в расчете на душу населения. Страна уже столкнулась с проблемой интеграции этих людей в общество, заключил он.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон заявила, что Евросоюз готовится к потоку мигрантов на фоне ситуации в Афганистане. По ее словам, Брюссель должен помочь мигрантам, нуждающимся в защите.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Курц отказался принимать афганских беженцев в Австрии
беженцы афганистан австрия курц
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru