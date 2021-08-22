Раскрыта стоимость обучения детей Галкина, Реввы и Галустяна в школе

Москва, 22 августа. Известные российские артисты и музыканты платят огромные деньги, чтобы их дети учились в лучших школах страны. Стало известно, сколько стоит год в элитных учебных заведениях.

Одно из самых недорогих образований получают дочери актера Павла Деревянко — первоклассница Саша и пятиклассница Варя. Девочки ходят в школу, которая находится в лесу и позиционирует себя как «антишкола», поскольку учителя дополняют программы индивидуальными знаниями. Год в этой школе стоит 750 тысяч рублей.

Около 800 тысяч рублей платят юмористы, ведущие и актеры, среди которых Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Ксения Бородина, Анна Банщикова и Надежда Бабкина. Последняя отдала в школу внуков.

В столичных и подмосковных филиалах Ломоносовской школы учатся наследники актера Михаила Пореченкова, певицы Ирины Дубцовой, экс-солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой, ведущих Владимира Соловьева и Антона Комолова. За 1 миллион 422 тысячи рублей в год дети углубленно изучают иностранные языки, а в классе превалирует индивидуальный подход. Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro.

Примерно столько же платит шоумен Максим Галкин за образование двойняшек Лизы и Гарри, которые родила им с примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой суррогатная мать. В этом году дети идут во второй класс Первой московской гимназии, где один год стоит 1 миллион 440 тысяч рублей.

Дороже всех обучение обходится юмористу и исполнителю Александре Ревве — 1 миллион 475 рублей. Вместе с его наследниками в Павловской гимназии обучаются дети известных российских певиц: Ани Лорак, Глюкозы (Наталья Ионова) и Славы.

Многие пользователи соцсетей считают Максима Галкина практически идеальным отцом. Некоторое время назад артист выложил видео, на кадрах которого его дочь Лиза исполняет мелодию собственного сочинения.