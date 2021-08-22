Сотни боевиков «Талибана» направляются в Панджшерскую долину

Кабул, 22 августа. Командование движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) заявило, что сотни боевиков направляются в долину Панджшер в единственной неподконтрольной группировке провинции Афганистана. Заявление цитирует AFP.

#BREAKING Taliban says 'hundreds of fighters' heading for holdout Panjshir Valley pic.twitter.com/KSXsL4XXud — AFP News Agency (@AFP) August 22, 2021

В Панджшере несколькими днями ранее сформировалось народное сопротивление, возглавил которое Ахмад Масуд-младший — сын известного полевого командира моджахедов. В воскресенье «Талибан» выдвинул лидеру ополчения ультиматум, чтобы в течение четырех часов ополченцы сложили оружие — в противном случае талибы грозили наступлением на регион.

Масуд отклонил требования боевиков, заявив, что он и его сторонники готовы противостоять талибам, если это потребуется. Он также призвал радикалов к диалогу и выступил за формирование «всеобъемлющего правительства».

По некоторым данным, в состав сопротивления могут входить несколько тысяч бойцов, среди которых — солдаты правительственных вооруженных сил и отряды сил специального назначения. Однако достоверно их численность неизвестна. Кроме того, на стороне ополчения — вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который после бегства из страны президента Ашрафа Гани объявил себя его преемником.

1 Организация запрещена на территории РФ.