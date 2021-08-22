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Сотни боевиков «Талибана» направляются в Панджшерскую долину

  /   Обновлено: 22 августа 2021 20:03
Весь мир
Сотни боевиков «Талибана» направляются в Панджшерскую долину
Global Look Press  /  Str

Кабул, 22 августа. Командование движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) заявило, что сотни боевиков направляются в долину Панджшер в единственной неподконтрольной группировке провинции Афганистана. Заявление цитирует AFP.

В Панджшере несколькими днями ранее сформировалось народное сопротивление, возглавил которое Ахмад Масуд-младший — сын известного полевого командира моджахедов. В воскресенье «Талибан» выдвинул лидеру ополчения ультиматум, чтобы в течение четырех часов ополченцы сложили оружие — в противном случае талибы грозили наступлением на регион.

Масуд отклонил требования боевиков, заявив, что он и его сторонники готовы противостоять талибам, если это потребуется. Он также призвал радикалов к диалогу и выступил за формирование «всеобъемлющего правительства».

По некоторым данным, в состав сопротивления могут входить несколько тысяч бойцов, среди которых — солдаты правительственных вооруженных сил и отряды сил специального назначения. Однако достоверно их численность неизвестна. Кроме того, на стороне ополчения — вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который после бегства из страны президента Ашрафа Гани объявил себя его преемником.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан
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