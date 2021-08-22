Российские экологи предложили альтернативу пластику

Москва, 22 августа. Альтернативные варианты, которые могут заменить пластик и не нанесут вред окружающей природе, предложили экологи из России.

Председатель общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» Константин Курченков и профессор института прикладной экологии Павел Сухонин заявили, что при запрете изделий из пластика его можно будет заменить другими материалами. Так, возможно использовать дерево, бамбук, крахмал или рыбью чешую, передает URA.ru.

Специалисты отметили, что многие предприятия уже перешли на использование одноразовой посуды. Ее могут изготавливать из кукурузного крахмала или пород древесины, которые не наносят ущерба для экологии.

Стоимость такой продукции будет выше изделий из пластика всего на 20-30%. Однако затраты государства, связанные с производством экологически вредных продуктов и их утилизацией, в конечном итоге обходятся дороже.

Как ранее сообщалось, полсотни экопунктов установят в школах Московской области. За сдачу мусора жители будут получать баллы, которые позже смогут потратить в магазинах и кафе.