«Манчестер Юнайтед» повторил рекорд по беспроигрышной серии в гостевых матчах АПЛ

Саутгемптон, 22 августа. Футболисты «Манчестер Юнайтед» завершили вничью очередной матч АПЛ, повторив уникальное достижение лондонского «Арсенала».

Встреча второго тура АПЛ сезона-2021/22 между «Саутгемптоном» и «Манчестер Юнайтед» прошла 22 августа. Игра на стадионе «Сент-Мэри» завершилась со счетом 1:1.

Клуб из Манчестера продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 27 матчей, повторив рекорд лондонского «Арсенала», сообщает Twitter-аккаунт OptaJoe. «Канониры» установили уникальное достижение в период с апреля 2003 по сентябрь 2004 года под руководством Арсена Венгера.

Ранее московский «Локомотив» продлил до пяти матчей беспроигрышную серию в РПЛ. Очередная игра «железнодорожников» в чемпионате России завершилась победой над «Краснодаром» со счетом 2:1.