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«Манчестер Юнайтед» повторил рекорд по беспроигрышной серии в гостевых матчах АПЛ

  /   Обновлено: 22 августа 2021 19:57
Спорт
«Манчестер Юнайтед» повторил рекорд по беспроигрышной серии в гостевых матчах АПЛ
Global Look Press  /  Paul Terry via www.imago-images./www.imago-images.de

Саутгемптон, 22 августа. Футболисты «Манчестер Юнайтед» завершили вничью очередной матч АПЛ, повторив уникальное достижение лондонского «Арсенала».

Встреча второго тура АПЛ сезона-2021/22 между «Саутгемптоном» и «Манчестер Юнайтед» прошла 22 августа. Игра на стадионе «Сент-Мэри» завершилась со счетом 1:1.

Клуб из Манчестера продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 27 матчей, повторив рекорд лондонского «Арсенала», сообщает Twitter-аккаунт OptaJoe. «Канониры» установили уникальное достижение в период с апреля 2003 по сентябрь 2004 года под руководством Арсена Венгера.

Ранее московский «Локомотив» продлил до пяти матчей беспроигрышную серию в РПЛ. Очередная игра «железнодорожников» в чемпионате России завершилась победой над «Краснодаром» со счетом 2:1.

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футбол рекорд манчестер юнайтед апл чемпионат Англии
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