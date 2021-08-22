Задержанные из-за пожара под Самарой поезда отправились в путь

Самара, 22 августа. Поезда, расписание которых менялось из-за пожаров, начали курсировать по маршруту между Москвой, Оренбургом и Орском. В результате ЧП поезда задержались на четыре часа.

Сотрудники МЧС совместно с работниками железной дороги принимали участие в борьбе с огнем. Лесной пожар в Борском районе продолжается второй день. Из-за пала травы пламя перекинулось на жилые дома. По предварительной оценке, площадь пожара составляет 100 га.

Ранее дети спасались из горящей детской комнаты в ТЦ 4DAILY в Подмосковье. Сначала загорелись батуты в детской комнате торгового центра. Большая часть детей была вынуждена босиком выбегать с места возгорания.