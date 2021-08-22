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Задержанные из-за пожара под Самарой поезда отправились в путь

  /   Обновлено: 22 августа 2021 19:58
Происшествия
Задержанные из-за пожара под Самарой поезда отправились в путь
Nation News  /  Наталья Агеенко

Самара, 22 августа. Поезда, расписание которых менялось из-за пожаров, начали курсировать по маршруту между Москвой, Оренбургом и Орском. В результате ЧП поезда задержались на четыре часа.

Сотрудники МЧС совместно с работниками железной дороги принимали участие в борьбе с огнем. Лесной пожар в Борском районе продолжается второй день. Из-за пала травы пламя перекинулось на жилые дома. По предварительной оценке, площадь пожара составляет 100 га.

Ранее дети спасались из горящей детской комнаты в ТЦ 4DAILY в Подмосковье. Сначала загорелись батуты в детской комнате торгового центра. Большая часть детей была вынуждена босиком выбегать с места возгорания.

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пожар самара поезда задержка
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