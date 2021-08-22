Премьер Хорватии прибудет с двухдневным визитом в Киев на саммит «Крымской платформы»

Загреб, 22 августа. Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович 22 и 23 августа будет находиться на Украине с двухдневным визитом. Он примет участие в саммите «Крымская платформа».

Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе правительства республики. Уточняется, что Пленкович примет участие в мероприятии по случаю празднования 30-летия независимости Украины.

«В Киеве он также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем правительства Денисом Шмыгалем», — говорится в сообщении.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей заявил, что украинский лидер стремится улучшить свой имидж посредством проведения саммита «Крымская платформа». По его словам, в стране прекрасно понимают, что Крымский полуостров навсегда останется с Российской Федерацией.