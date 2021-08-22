Доктор Джексон назвал неочевидный симптом гипертонии

Москва, 22 августа. Людям следует прислушиваться к звукам и шумам, которые они слышат не из окружающей среды. Это может быть признаком высокого давления.

Врач Пол Джексон рассказал, что при высоком давлении в организме увеличивается напряжение в стенках сосудов. Гипертония может развиваться при наличии мозговых новообразований, также ее могут спровоцировать нервные напряжения.

Необычным симптомом повышенного давления может являться тиннитус. Пациенты воспринимают его по-разному. Некоторые слышат звон, другие гудение или музыку. По словам специалиста, все звуки исходящие не из окружающей среды, могут являться симптомами повышенного давления, передает ГЛАС.ru.

Шведский врач ранее перечислил простые способы снизить высокое давление без лекарств. Он рекомендовал выделять не менее получаса в день на прогулки.