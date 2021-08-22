Россиянам объяснили, где выгоднее всего покупать загородную недвижимость

Москва, 22 августа. Несмотря на высокий спрос, владельцы загородных домов охотно делают скидку при продаже недвижимости, говорится в исследовании федеральной компании «Этажи».

Скидки при продаже загородных домов выросли в большинстве крупных городов России почти на треть по сравнению с 2020 годом, передает URA.RU. Аналитики считают такую ситуацию на рынке парадоксальной.

«Скорее всего, это сезонное явление и уже осенью можно ожидать существенного ускорения динамики роста средней цены объектов загородной недвижимости», — заявил руководитель центра загородной недвижимости в «Этажах» Антон Сауков.

Самую большую скидку на дома зафиксировали в Краснодаре. Второе место в рейтинге занял Волгоград, и замыкает тройку лидеров Красноярск.

Комнаты в Петербурге стали пользоваться большой популярностью в 2021 году. По сравнению с 2019-м спрос вырос в три раза.