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Россиянам объяснили, где выгоднее всего покупать загородную недвижимость
Экономика
Россиянам объяснили, где выгоднее всего покупать загородную недвижимость
pixabay.com

Москва, 22 августа. Несмотря на высокий спрос, владельцы загородных домов охотно делают скидку при продаже недвижимости, говорится в исследовании федеральной компании «Этажи».

Скидки при продаже загородных домов выросли в большинстве крупных городов России почти на треть по сравнению с 2020 годом, передает URA.RU. Аналитики считают такую ситуацию на рынке парадоксальной.

«Скорее всего, это сезонное явление и уже осенью можно ожидать существенного ускорения динамики роста средней цены объектов загородной недвижимости», — заявил руководитель центра загородной недвижимости в «Этажах» Антон Сауков.

Самую большую скидку на дома зафиксировали в Краснодаре. Второе место в рейтинге занял Волгоград, и замыкает тройку лидеров Красноярск.

Комнаты в Петербурге стали пользоваться большой популярностью в 2021 году. По сравнению с 2019-м спрос вырос в три раза.

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скидки этажи загородная недвижимость
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