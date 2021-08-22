Экс-игрок ЦСКА Марио Кемпе подписал однолетний контракт с минским «Динамо»

Минск, 22 августа. Бывший форвард московского ЦСКА Марио Кемпе заключил однолетнее соглашение с «Динамо» Минск, сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

Прошлый сезон брат Адриана Кемпе, выступающего в Национальной хоккейной лиге за «Лос-Анджелес», провел в составе московских «армейцев». Марио Кемпе сыграл в 34 матчах в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 22 (11+11) очка. В плей-офф шведский снайпер 12 раз выходил в основном составе, однако баллами за результативность не отметился.

Марио Кемпе стал третьим иностранцем за текущую неделю, подписавшим контракт с минским «Динамо». Ранее в столицу Белоруссии прибыли экс-игрок «Йокерита» Якуб Крейчек и шведский защитник, выступавший в Национальной хоккейной лиге за «Колорадо», Антон Линдхольм.

Бывший форвард омского «Авангарда» Илья Ковальчук опроверг появившуюся информацию о завершении игровой карьеры. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Матч ТВ».