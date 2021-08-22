Иосиф Пригожин разделил мнение Земфиры об уничтожении профессии музыканта

Москва, 22 августа. Певица Земфира публично заявила, что считает профессию музыканта уничтоженной из-за пандемии коронавируса. С ее мнением согласился продюсер Иосиф Пригожин.

Земфира вышла на связь с поклонниками в Instagram Stories, где жестко высказалась о последствиях пандемии коронавируса. Исполнительница песен заявила, что новая болезнь ударила по всем сферам жизни, но профессию музыканта она просто уничтожила. По словам знаменитости, она чувствует опустошение и пока больше ничего не хочет — ни концертов, ни чего-то еще. Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на заявление композитора.

«Я понимаю ее голос отчаяния, ведь она не так часто работает на корпоративах, как это делают другие артисты. Вообще, любой уважающий себя артист мечтает давать кассовые концерты, стадионы. Но сегодня это сделать невозможно. Произошла подмена понятий. <...> Индустрия терпит серьезные изменения, и что будет дальше — никто не знает», — высказался в беседе с Life.ru Иосиф Пригожин.

Музыкальный продюсер отметил, что пандемия COVID-19 внесла коррективы в ход событий и теперь популярными становятся непрофессиональные артисты, вышедшие из соцсети TikTok. По его словам, знаменитостям прошлых поколений сложно конкурировать с юными талантами.

Муж певицы Валерии высказался и о ситуации в семье Стаса Пьехи, чей сын пострадал от рук соседки Ирины Безбородовой. Продюсер пристыдил женщину за агрессивное поведение.