Меркель опровергла слова журналиста о ее стремлении «угодить России»

Киев, 22 августа. Отказ от личного участия в саммите «Крымской платформы» не свидетельствует о стремлении «угодить» Российской Федерации, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Таким образом немецкий политик ответила на предположение журналиста во время пресс-конференции после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским.

Один из представителей прессы заявил, что отказ канцлера от личного участия в саммите говорит о ее стремлении «угодить России».

«Нет, это не свидетельствует об этом», — подчеркнула Меркель.

Ранее стало известно, что украинский лидер наградил немецкого канцлера орденом Свободы, который вручается за заслуги в утверждении суверенитета государства. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.