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Меркель опровергла слова журналиста о ее стремлении «угодить России»

  /   Обновлено: 22 августа 2021 19:59
Политика
Меркель опровергла слова журналиста о ее стремлении «угодить России»
bundeskanzlerin.de  /  Bundeskanzlerin

Киев, 22 августа. Отказ от личного участия в саммите «Крымской платформы» не свидетельствует о стремлении «угодить» Российской Федерации, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Таким образом немецкий политик ответила на предположение журналиста во время пресс-конференции после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским.

Один из представителей прессы заявил, что отказ канцлера от личного участия в саммите говорит о ее стремлении «угодить России».

«Нет, это не свидетельствует об этом», — подчеркнула Меркель.

Ранее стало известно, что украинский лидер наградил немецкого канцлера орденом Свободы, который вручается за заслуги в утверждении суверенитета государства. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

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меркель россия германия
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