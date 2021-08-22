Боевые знамена переданы в музеи Южного военного округа

В первый день работы Международного военно-технического форума «Армия-2021» в парке «Патриот» прошла торжественная церемония передачи 15 боевых знамен, хранившихся в запасниках Центрального музея Вооруженных Сил региональным музеям Южного военного округа.

Первый день работы Международного военно-технического форума «Армия-2021» ознаменовался торжественным событием — ровно в полдень на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил началась церемония передачи 15 боевых знамен Славы в музеи Южного военного округа. Стоит отметить, что это не первое подобное действо — ранее 34 воинских реликвии уже отбыли из Центрального музея ВС РФ в распоряжение представителей командования общевойсковых соединений, Черноморского флота и Каспийской флотилии для реставрации и дальнейшей передачи в музеи Воинской Славы.

Инициатива фактического возвращения знамен в строй принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу, который в ходе недавней рабочей поездки в войска ЮВО, при посещении мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростове-на-Дону, поручил заменить представленные в экспозиции копии знамен оригиналами.

Присутствующий на церемонии в парке «Патриот» заместитель министра обороны Николай Панков высоко оценил воспитательную составляющую события.

«Эти знамена станут доступны нашей молодежи, подчеркнут значительный вклад граждан южных республик в героической странице истории нашей Родины, ее воинской славы», — завил генерал армии запаса в приветственной речи.

В ответном слове командующий войсками Южного военного округа, генерал армии, герой Российской Федерации Александр Дворников особо отметил героический путь частей и соединений РККА, пройденный под этими знаменами.

«Личный состав этих воинских частей покрыл себя неувядаемой славой в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Немало ярких страниц в летопись Великой Отечественной войны вписали войска Сталинградского, Донского, Юго-западного фронтов, действия которых ознаменовали собой начало коренного перелома в войне. Воевавшие в их составе соединения прошли славный боевой путь от донских степей до столиц многих стран Европы», — сказал Александр Дворников, командующий войсками Южного военного округа.

Остается добавить, что в ближайшее время историческим музеям юга России будет передано всего 49 подобных знамен, ставших свидетелями освобождения Северного Кавказа, Сталинграда, Украины и Крыма.