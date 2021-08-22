Власти Калифорнии перекрыли федеральную трассу из-за мощного лесного пожара

Сакраменто, 22 августа. Пока Атлантическое побережье США страдает от наводнений и ураганов, экстренные службы Калифорнии продолжают бороться с лесными пожарами, которые охватили штат этим летом из-за длительной засухи и аномальной жары, которая установилась на Западном побережье страны.

В настоящее время в Калифорнии продолжают бушевать более 10 лесных пожаров, два из которых являются наиболее сложными. Они уже уничтожили несколько тысяч квадратных километров леса и сотни домов.

В настоящее время более 1500 пожарных и десятки единиц техники задействованы в тушении пожара в Калдоре, который распространился на площади более 300 квадратных километров. Пожарные создают заградительные полосы, перекапывая почву и выжигая растительность, чтобы не дать огню распространиться далее. Работа осложняется сильными ветрами, которые раздувают пламя, и тем, что пожарным приходиться действовать в труднодоступных лесных районах.

PLACERVILLE, Calif. (AP) — Crews were digging in and burning out fire lines amid another round of high winds that contributed to the fury to a Northern California wildfire. https://t.co/ByFaKD05xm — Santa Maria Times (@SantaMariaTimes) August 22, 2021

Из-за стихии власти были вынуждены перекрыть движение по шоссе №50, которое связывает столицу Калифорнии Сакраменто с озером Тахо на границе с Невадой. В настоящее время огнеборцы пытаются ликвидировать огонь южнее трассы, чтобы восстановить движение по важной дороге.

«Мы собираемся сделать все, что в наших силах, для сдерживания огня к югу от дороги», — говорит начальник оперативного отдела Cal Fire Эрик Шваб.

Northern California wildfire smoke impacts air quality across the US. ???? pic.twitter.com/GAOMTZzUCO — ☆ Learn to Live with Less ☆ ???? ???? (@Lightswide) August 18, 2021

Метеорологи предупреждают о сохранении в ближайшие дни неблагоприятных погодных условий, которые могут привести к распространению огня.

«Ветры со скоростью до 65 км/ч в сочетании с продолжающимся чрезвычайно сухой погодой приведут к критическим погодным условиям в районе пожара в Калдоре», — сообщает Национальная метеорологическая служба США.

Сообщается, что огонь уничтожил по меньшей мере 700 домов только в общинах Сьерра-Невада Гринвилл и Гризли-Флэтс и вокруг них. Тысячи домов находятся под угрозой, десятки тысяч людей ожидают приказа об эвакуации.

Relentless winds drive huge California wildfire - The New Daily https://t.co/BprpT1IRE2 — EcologyAfricaFoundation(E.A.F) (@EcologyAfricaF1) August 22, 2021

К северо-западу от пожара в Колдоре продолжал расширяться массивный пожар в Дикси. За пять недель пожар, который бушует в 280 километрах к северо-востоку от Сан-Франциско, стал вторым по величине в истории штата и охватил площадь, вдвое превышающую площадь Лос-Анджелеса.

Заместитель регионального лесничего Лесной службы США Энтони Скардина говорит, что пожары, которые горят по всему Западному побережью США, сложились в почти круглогодичный цикл: обычно в течение года пожары мигрировали с юго-запада на северо-запад, а затем в Калифорнию, позволяя пожарным бригадам перемещаться из одного места в другое. Но сейчас ситуация начала меняться.