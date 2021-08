Власти Калифорнии перекрыли федеральную трассу из-за мощного лесного пожара

Сакраменто, 22 августа. Пока Атлантическое побережье США страдает от наводнений и ураганов, экстренные службы Калифорнии продолжают бороться с лесными пожарами, которые охватили штат этим летом из-за длительной засухи и аномальной жары, которая установилась на Западном побережье страны.

В настоящее время в Калифорнии продолжают бушевать более 10 лесных пожаров, два из которых являются наиболее сложными. Они уже уничтожили несколько тысяч квадратных километров леса и сотни домов.

В настоящее время более 1500 пожарных и десятки единиц техники задействованы в тушении пожара в Калдоре, который распространился на площади более 300 квадратных километров. Пожарные создают заградительные полосы, перекапывая почву и выжигая растительность, чтобы не дать огню распространиться далее. Работа осложняется сильными ветрами, которые раздувают пламя, и тем, что пожарным приходиться действовать в труднодоступных лесных районах.

PLACERVILLE, Calif. (AP) — Crews were digging in and burning out fire lines amid another round of high winds that contributed to the fury to a Northern California wildfire. https://t.co/ByFaKD05xm