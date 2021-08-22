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Власти Калифорнии перекрыли федеральную трассу из-за мощного лесного пожара
Весь мир
Власти Калифорнии перекрыли федеральную трассу из-за мощного лесного пожара
Global Look Press  /  US Forest Service / Keystone Press Agency

Сакраменто, 22 августа. Пока Атлантическое побережье США страдает от наводнений и ураганов, экстренные службы Калифорнии продолжают бороться с лесными пожарами, которые охватили штат этим летом из-за длительной засухи и аномальной жары, которая установилась на Западном побережье страны.

В настоящее время в Калифорнии продолжают бушевать более 10 лесных пожаров, два из которых являются наиболее сложными. Они уже уничтожили несколько тысяч квадратных километров леса и сотни домов.

В настоящее время более 1500 пожарных и десятки единиц техники задействованы в тушении пожара в Калдоре, который распространился на площади более 300 квадратных километров. Пожарные создают заградительные полосы, перекапывая почву и выжигая растительность, чтобы не дать огню распространиться далее. Работа осложняется сильными ветрами, которые раздувают пламя, и тем, что пожарным приходиться действовать в труднодоступных лесных районах.

Из-за стихии власти были вынуждены перекрыть движение по шоссе №50, которое связывает столицу Калифорнии Сакраменто с озером Тахо на границе с Невадой. В настоящее время огнеборцы пытаются ликвидировать огонь южнее трассы, чтобы восстановить движение по важной дороге.

«Мы собираемся сделать все, что в наших силах, для сдерживания огня к югу от дороги», — говорит начальник оперативного отдела Cal Fire Эрик Шваб.

Метеорологи предупреждают о сохранении в ближайшие дни неблагоприятных погодных условий, которые могут привести к распространению огня.

«Ветры со скоростью до 65 км/ч в сочетании с продолжающимся чрезвычайно сухой погодой приведут к критическим погодным условиям в районе пожара в Калдоре», — сообщает Национальная метеорологическая служба США.

Сообщается, что огонь уничтожил по меньшей мере 700 домов только в общинах Сьерра-Невада Гринвилл и Гризли-Флэтс и вокруг них. Тысячи домов находятся под угрозой, десятки тысяч людей ожидают приказа об эвакуации.

К северо-западу от пожара в Колдоре продолжал расширяться массивный пожар в Дикси. За пять недель пожар, который бушует в 280 километрах к северо-востоку от Сан-Франциско, стал вторым по величине в истории штата и охватил площадь, вдвое превышающую площадь Лос-Анджелеса.

Заместитель регионального лесничего Лесной службы США Энтони Скардина говорит, что пожары, которые горят по всему Западному побережью США, сложились в почти круглогодичный цикл: обычно в течение года пожары мигрировали с юго-запада на северо-запад, а затем в Калифорнию, позволяя пожарным бригадам перемещаться из одного места в другое. Но сейчас ситуация начала меняться.

«Проблема в том, что все эти сезоны начинают накладываться друг на друга», — говорит он.

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