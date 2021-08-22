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Российский внедорожник Lada Niva Travel доступен покупателям из Южной Америки

  /   Обновлено: 22 августа 2021 20:05
Экономика
Российский внедорожник Lada Niva Travel доступен покупателям из Южной Америки
lada.ru  /  АО ''АВТОВАЗ''

Сукре, 22 августа. Дилер Lada из Боливии в апреле этого года анонсировал запуск продаж Niva Travel. Первые модели внедорожника были реализованы среди покупателей в Южной Америке.

Интернет-сообщество Lada Niva Documentary опубликовало фотографию автомобиля в условиях пересеченной местности на фоне живописных гор. По информации Bolivian Auto Motors первые владельцы российского внедорожника появились в стране еще в июне. Стоимость автомобиля составляет максимум 21 900 долларов (около 1,62 млн рублей). Под капотом у Lada Niva 1,7-литровый «атмосферник» мощностью 80 лошадиных сил, работающий в связке с пятиступенчатой механической КП.

При этом данная модель АвтоВАЗа не единственная, которую реализует Bolivian Auto Motors. Покупателям также предлагается классический внедорожник Niva Legend, «Ларгус», Vesta и Granta.

Автомобили Lada и KIA стали самыми продаваемыми в России по итогам первого полугодия.

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