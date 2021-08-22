Цены на свинину резко выросли в России

Москва, 22 августа. Производители свинины в России к 18 августа увеличили отпускные цены на свою продукцию, передает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные мониторинга.

Средневзвешенная цена без учета НДС на свиней в живом весе составила 118,84 тыс. рублей за тонну, увеличившись на 2,1%. Свиные полутуши также выросли в стоимости на 1,4% — до 179,40 тыс. рублей.

За неделю с 10 по 16 августа потребительские цены на свинину, кроме бескостного мяса, увеличились на 0,93%, заявляли в Росстате. Причем темпы роста только ускорились, а с начала 2021 года свинина подорожала в общей сложности на 9,6%.

Тем временем большинство регионов России отметило снижение темпов роста цен на овощи и фрукты за счет увеличения урожая. В некоторых субъектах страны также наблюдается отрицательная динамика роста цен на яйца и куриное мясо.