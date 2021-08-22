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Движение по трассе под Владимиром временно перекрыли из-за угрозы падения опоры

  /   Обновлено: 22 августа 2021 19:47
Происшествия
Движение по трассе под Владимиром временно перекрыли из-за угрозы падения опоры
pxhere.com

Владимир, 22 августа. Федеральную трассу М-7 «Волга» перекрыли из-за повреждения опоры. Ранее на участке дороги произошло ДТП.

Движение заблокировали на 168-м километре трассы в Собинском районе. Дорожники пообещали сообщить дополнительно о восстановлении движения. Автомобилистам предложили выбрать альтернативную дорогу, которая расположена рядом с территорией АЗС.

Авария, из-за которой может рухнуть опора, случилась ночью, 22 августа. Грузовик задел опору поднятым кузовом. Специалисты считают, что она может упасть на дорогу. На месте проведут ремонтные работы.

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