Тульские дайверы-археологи изучили место крушения старинного корабля в Крыму

Тула, 22 августа. Участники дайвинг-экспедиции вернулись в Тулу из Крыма. Археологи-подводники у мыса Тарханкут исследовали место крушения корабля «Святой Александр».

О затонувшем у крымских берегов судне и интересе к нему тульских дайверов подробно рассказывал ФАН. Юбилейная пятнадцатая экспедиция получилась во многом необычной. Она стала рекордной по количеству участников. За время работы в Крыму на территории лагеря побывало более пятидесяти человек. Также экспедиция получилась образовательной для начинающих дайверов-археологов. А главные находки оказались возможны благодаря крымчанам.

«Местный житель несколько лет назад нырял и обнаружил старинный медный котел и вант-путенс, это такая петля для натягивания ванта на парусном корабле. По внешнему виду можно предположить, что вещи принадлежали какому-то турецкому судну. Человек знал, что нам это интересно, поэтому отдал находки. Мы их привезли, будем выставлять в музее», — рассказал ФАН об экспедиции ее руководитель Олег Золотарев.

Следующим летом туляки планируют очередную поездку на Тарханкут. Предполагается, что на побережье Крыма начнет работу целый лагерь для интересующихся подводной археологией и просто дайвингом. Удобная база, где традиционно размещаются тульские историки, позволяет устроить школу подводного плавания с возможностью погружения к затонувшим кораблям.