Борьба за Панджшер и амнистия для всех: главные события недели в Афганистане

Федеральное агентство новостей негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об истории, деятельности, воззрениях и целях экстремистских организаций приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой.

Кабул в течение недели находится под контролем террористического движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). За последние дни стало известно о формировании вооруженного сопротивления талибам в провинции Панджшер, «целях» 20-летнего пребывания США в Афганистане по мнению Джо Байдена и о прекращении международной финансовой подпитки страны. На этом фоне в республике набирает обороты гуманитарный кризис.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в главных событиях в Афганистане за неделю с 16 по 22 августа.

Понедельник, 16 августа — новые реалии

Движение «Талибан» объявило о завершении войны на территории Афганистана через день после взятия Кабула. Радикалы отвергли идею создания коалиционного правительства, будучи согласными исключительно на обладание всей полнотой власти с отторжением от нее представителей других политических сил.

The Taliban breech the city limits of Kabul, August 15, 2021



For Afghanistan August 15, 2021 is going to be day that will not be forgotten, not because of defeat or victory, but because it was the day that democracy was not defended and theologists won. pic.twitter.com/GskLfSmXko — bijay mishra (@bkmshr) August 16, 2021

В ООН заявили о планах продолжить оказание гуманитарной помощи мирному афганскому населению. К 16 августа в стране насчитывалось около пяти тысяч человек, занятых в соответствующей миссии. Большинство из них — местные жители, однако фиксировались и несколько сотен иностранцев.

#Afghanistan: Despite immense challenges, humanitarian organizations – both @UN and non-governmental organizations – are committed to #StayandDeliver aid and services to millions of people in need.



Inter-agency teams have been deployed around Kabul to assess humanitarian needs. — UN Humanitarian (@UNOCHA) August 16, 2021

Тем временем в России сообщили, что вопрос признания легитимности нового руководства Афганистана зависит от его дальнейших действий. При этом организация может перестать считаться террористической исключительно после соответствующего решения Совбеза ООН, который некогда внес «Талибан» в список запрещенных структур.

⚡️ Основные тезисы интервью и комментариев СМИ спецпредставителя Президента России по Афганистану, директора Второго Департамента Азии МИД России З.Н.Кабулова о ситуации в Афганистане



???? https://t.co/R3awT4Cfcp#Кабулов #Афганистан pic.twitter.com/tYZkF0Jbe9 — МИД России ???????? (@MID_RF) August 16, 2021

Также 16 августа стало известно о планах проведения военных учений сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ближайшие месяцы. Подготовка к мероприятиям уже началась; Россия увеличила количество военных учений с ВС Таджикистана и Узбекистана на фоне военных успехов талибов.

ОДКБ начала подготовку к учениям вблизи таджикско-афганской границыhttps://t.co/LnzVuipCTI pic.twitter.com/7IASHHKAlU — РИА Новости (@rianru) August 16, 2021

Стало известно о планах Пентагона увеличить находящуюся в Афганистане военную группировку до шести тысяч человек ради обеспечения безопасной эвакуации американских дипломатов и специалистов из страны.

6000 US Troops will secure the safe departure of our Personnel + Allies.. and Afghan allies who are Refugees. Many refused to exit previously . pic.twitter.com/5CPrRPgM7F — Jude Green (@judemgreen) August 16, 2021

Иранский президент Эбрахим Раиси призвал афганцев к примирению и предложил помощь в «восстановлении стабильности».

Iranian President Ebrahim Raisi said the “military failure” of the U.S. in Afghanistan offered an opportunity to establish lasting peace in the country. | @Reuters https://t.co/e9uflvbc9N — Inquirer (@inquirerdotnet) August 16, 2021

Глава МИД РФ Сергей Лавров и Госсекретарь США Энтони Блинкен договорились о консультациях с Китаем и Пакистаном на тему межафганского диалога, что фактически является продолжением деятельности «расширенной тройки». Время и место не были озвучены.

Талибы освободили всех заключенных из тюрем Кабула, как это было сделано ранее в других городах.

Dreaded terrorists of ISIS, Al-Qaeda,Taliban & other terror groups who were prisoners in Kabul Jails of Afghanistan are RELEASED by Taliban for the rest of world.

Dear World,

Face the music of terror now ! pic.twitter.com/ddE8N8E3u9 — Major Surendra Poonia (@MajorPoonia) August 16, 2021

Вторник, 17 августа — президент без страны и амнистия

США решили выделить 500 миллионов долларов на помощь беженцам из Афганистана. Средства планируется извлечь из фонда по оказанию содействия вынужденным переселенцам.

Biden Authorizes $500,000,000 in Emergency Funds to Help Refugees Fleeing Afghanistan https://t.co/V2tvVrqLYP — Someone Smart (@GreatOldParty) August 17, 2021

В Европарламенте призвали страны союза выработать новую стратегию по Афганистану, иначе образовавшийся «политический вакуум» займут Россия и Китай. Ставка делается на привлечение Ирана, Пакистана и Индии.

Вслед за освобождением заключенных «Талибан» объявил об амнистии для государственных чиновников и пообещал не преследовать их.

«Для всех объявлена всеобщая амнистия, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни», — говорится в заявлении организации.

Amid fears of losing their freedom, women in Afghanistan have been asked to join government by Taliban, amnesty has been also announced across the countryhttps://t.co/xumrMUw4nX — TRT World (@trtworld) August 17, 2021

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов провел встречу с талибами в Кабуле. Главной темой диалога стали гарантии безопасности российского посольства.

В Афганистане посол России Дмитрий Жирнов проводит в Кабуле встречу с представителем «Талибана» (запрещено в РФ).



Ранее дипломат заявил, что на встрече намерен детально обсудить вопросы обеспечения безопасности российской дипмиссии:https://t.co/acExqRYSNV pic.twitter.com/hy9aH8AVV1 — Известия (@izvestia_ru) August 17, 2021

Курс афганской валюты составил 83,5 афгани за один доллар, продемонстрировав существенное падение после захвата Кабула талибами.

Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя временной главой государства, сославшись на конституцию. Чиновник выразил намерение связаться с мировыми лидерами для получения их поддержки.

«Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом», — сказал представитель афганского правительства.

Former #Afghanistan vice president Amrullah Saleh says he will never bow to #Talibanhttps://t.co/SP38jc7L1A — Zee News English (@ZeeNewsEnglish) August 17, 2021

Талибы заявили об отказе от экспансии в соседние страны и гарантировали подавление других террористических группировок на подконтрольной им территории. Также движение сообщило о прекращении вражды со всеми своими противниками внутри страны. США допустили возможность использования санкций в отношении Афганистана и его изоляции в случае невыполнения талибами своих обязательств по управлению страной.

Asked what US can do if Taliban violates pledge to respect rights of women, @JakeSullivan46 said the list includes sanctions, marshalling international condemnation and isolation, "and other steps as well," but admin wants to share details "directly" with Taliban. pic.twitter.com/mFzw7M7SV0 — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) August 17, 2021

Среда, 18 августа — Гани нашелся

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов признало факт нахождения бежавшего афганского президента Ашрафа Гани и его семьи в Абу-Даби. В последовавшем видеообращении экс-глава Афганистана заявил о намерении вернуться в республику и «бороться за интересы народа».

#Afghanistan President Ashraf #Ghani is in the UAE ???????? the Foreign Ministry confirmed they “welcomed him and his family on humanitarian grounds”



We hear Ghani will be releasing a video message tonight. We’ll be covering this story as it develops @cnni pic.twitter.com/bwDQILD1Go — Eleni Giokos (@EleniGiokos) August 18, 2021

Посольство Афганистана в Таджикистане признало Салеха главой государства. При этом дипломаты обвинили Гани в вывозе 169 миллионов долларов при бегстве из страны. В связи с этим номинальный министр обороны Бисмилла Хан Мохаммади обратился к Интерполу с просьбой задержать бывшего президента за «продажу родины».

The Afghan embassy in Tajikistan has asked Interpol to detain #AshrafGhani, Mohib, & Fazli on charges of embezzlement. Ashraf Ghani escaped with bags full of 169 million US dollars when Kabul was falling. pic.twitter.com/HWzYWctJGz — Wadsamnews ???????? (@Wadsamnews) August 18, 2021

Талибы провели встречу с представителями прежнего правительства. Стороны обсуждали вопросы мирного перехода власти к группировке.

Движение сообщило, что во главе страны, вероятнее всего, встанет совет талибов, который станет принимать решения на основе раннесредневековых законов шариата.

Exclusive: Council may rule Afghanistan, Taliban to reach out to soldiers, pilots https://t.co/7QssBEPUs1 pic.twitter.com/e0srwUBt5f — Reuters World (@ReutersWorld) August 18, 2021

Также 18 августа поступила информация о формировании отрядов сопротивления в северо-восточной провинции Панджшер (63 километра от Кабула). Основой данных сил стали местное таджикско-хазарейское ополчение и остатки афганской армии.

#Panjshir



Ahmad Masoud officially announced resistance against the Taliban.



Over the past 72 hours, Afghan special forces joined Masoud with weapons & ammunition.



Masoud seeks to get the support from the US & the west against the Taliban. pic.twitter.com/Apjy76Wr8W — Hashim Wahdatyar (@HashimWahdatyar) August 18, 2021

Четверг, 19 августа — «День независимости»

Ахмад Масуд-младший, сын погибшего лидера Северного Альянса, опубликовал сообщение, в котором предупредил окружающий мир о превращении Афганистана в «рассадник терроризма» под властью талибов. Лидер сопротивления сообщил о нахождении под его контролем сохранивших боеспособность военных частей и спецназа. Масуд пообещал сопротивляться радикалам до конца, а также запросил у окружающих государств дополнительное оружие и боеприпасы.

МВФ заблокировал очередной транш Афганистану в размере 400 миллионов долларов. В качестве причины указана неопределенность статуса руководства страны.

В честь Дня независимости государства «Талибан» издал декларацию, в котором заявил о разгроме афганцами «трех империй» и призвал население объединиться для совместного построения будущего.

Today is the 102nd anniversary of The Declaration of Afghanistan’s Independence.



Afghanistan fought for freedom from The British Empire and Colonial Powers.



Now Afghanistan again fight for her freedom from The Taliban. #Afghanistan pic.twitter.com/NZJ52DJ3hP — Vaccinated Fionn ???? (@Fionn_Grunspan) August 19, 2021

Генсек ООН Антониу Гуттереш объявил о готовности лично вступить в диалог с талибами, а также призвал остальной мир к этому.

BM Genel Sekreteri Guterres: Taliban ile konuşmaya hazırımhttps://t.co/oRW0OxHPSU pic.twitter.com/yJqICR7ofe — Yol TV (@YolTV) August 19, 2021

Президент США Джо Байден объяснил вывод войск из республики выполнением первоначальных миссий: подавлением «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) и ликвидацией Усамы бен Ладена. Образовавшийся при этом хаос государственный лидер назвал «неизбежным».

After we chased bin Laden out of Afghanistan, we should have left.



They have a tribal culture with much corruption.



Trump negotiated with Taliban & caved, with no agreement.



The Afghan Army didn't fight!



Conclusion

Buck stops w Biden. GOP, Trump & Afghan Army share in blame. pic.twitter.com/vNfuEpEvH9 — Facts are food to the mind (@whauck9J) August 19, 2021

Пятница, 20 августа — анонс салафитской конституции

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о создании талибами препятствий для эвакуации американских военных из аэропорта Кабула. При этом Байден допустил, что США не смогут вывезти из страны всех своих граждан.

Defense Secretary Lloyd Austin told House members that Americans have been beaten by the Taliban in Kabul, sources sayhttps://t.co/S7fo57l1d7 pic.twitter.com/uLLgbCUSDJ — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 20, 2021

Представитель политического бюро талибов Мухаммад Наим анонсировал создание новой афганской конституции. Он добавил, что подробности касательно формирования государственных органов опубликуются в скором времени.

«Сейчас нужно обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а затем предпринимать другие шаги. Но в целом необходима новая конституция», — сообщил он.

Taliban: ‘……There will be a new constitution but not at this stage.’ Where did I hear that before? Kais is a dictator. https://t.co/82cIygTTOL — Seifeddine Ferjani (@Ferjani9arwi) August 20, 2021

Вслед за МВФ о прекращении поддержки Афганистана заявил и Североатлантический Альянс. Секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве обоснования подобного решения указал на «отсутствие правительства, с которым альянс мог бы сотрудничать».

"The eyes of the world are on Afghanistan"



Nato Secretary General Jens Stoltenberg says the Taliban "must put an end to violence" and "uphold the fundamental rights of all Afghan citizens"

https://t.co/ZrQYPY0DTO pic.twitter.com/XVki2uTOoZ — BBC News (World) (@BBCWorld) August 20, 2021

Афганское сопротивление с боями заняло три района в провинции Баглан, о чем рассказал экс-министр обороны Мохаммади. К концу дня два из них были потеряны и перешли обратно к талибам.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила дополнительные 6,6 миллиона долларов из-за набирающего обороты гуманитарного кризиса в Афганистане.

«ВОЗ отмечает растущие потребности в области здравоохранения, поскольку гуманитарная ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться», — написала организация в Twitter.

A great tide of hunger looms over #Afghanistan.



WFP remains dedicated to maintaining its guiding principles of humanity, impartiality, neutrality, and operational independence as it seeks to serve the Afghan people. — World Food Programme (@WFP) August 20, 2021

Суббота, 21 августа — беженцы бегут

Лидер политического крыла «Талибана» Абдул Гани Барадар прибыл в Кабул для создания нового правительства. Правовые, религиозные и политические вопросы будут решать «эксперты» из состава движения, сообщил его представитель.

In 2020 Mullah Abdul Ghani Baradar met Mike Pompeo, then US Secretary of State, twice and spoke with President Donald Trump by telephonehttps://t.co/oE3IgNkuih — The Economist (@TheEconomist) August 21, 2021

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценивает количество беженцев из Афганистана в 3,7 миллиона человек, при этом около 80% из них, по ее словам, женщины.

Граждане постсоветских республик обращаются в российское посольство в Кабуле с просьбой об эвакуации из страны, сообщил посол Дмитрий Жирнов. В первую очередь рассматриваются заявки тех иностранцев, которые имеют российское гражданство в качестве второго.

«Что касается афганцев, у нас тут много афганцев, которые имеют второе российское гражданство. Поэтому, естественно, они у нас в приоритете, мы их рассматриваем в качестве наших граждан. Мы им поможем», — пояснил посол.

Посол России пообещал помочь гражданам бывших советских республик в Афганистане



Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что российское представительство постарается помочь гражданам бывших советских республик на территории Афганистана. По его словам, в посольство России ... pic.twitter.com/Xc1ls1RKVt — ГлавТвит (@GlavTW) August 21, 2021

Воскресенье, 22 августа — петля вокруг Панджшера

Глава МИД при свергнутом афганском правительстве Ханиф Атмар намерен вернуться на территорию страны, сообщает «Талибан». Ранее чиновник признался, что он отправился на поиски убежища после нападения на его резиденцию в Кабуле 15 августа. Также талибы планируют провести встречу с руководителями 20 афганских провинций для выработки стратегии сотрудничества и обеспечения безопасности.

Kabil yönetiminin eski dışişleri bakanı Hanif Atmar'ın Taliban ile yapılan görüşmeler sonrasında #Afganistan'a döneceği bildirildi. Atmar Türkiye'ye sığınan isimler arasındaydı. pic.twitter.com/NN29xcOb9M — Halid Abdurrahman (@halidbackup) August 22, 2021

Лавров заявил об установке контактов с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем, который 22 августа находился в Панджшерском ущелье. Также он указал на исполнение талибами обещаний об амнистии, остановке военных действий и стремлении к межафганскому диалогу.

В то же время президент РФ Владимир Путин отметил, что существенную для России угрозу представляет поток афганских беженцев, с которыми могут смешаться боевики.

We don't want militants showing up here under cover of refugees: Vladimir #Putin on evacuating #Afghans to countries near #Russiahttps://t.co/7SMIRB2oEx — FinancialXpress (@FinancialXpress) August 22, 2021

Ахмад Масуд заявил о готовности вступить в диалог с «Талибаном» и сформировать с ним инклюзивное правительство, не опирающееся на экстремистские идеи. В настоящий момент талибы стягивают к провинции Панджшер дополнительные силы; закончился срок 4-часового ультиматума, по которому отряды сопротивления должны были сдать оружие.

Biden’s Taliban forces advance on Panjshir.



pic.twitter.com/V9K5nMRxbz — Art TakingBack ???????? (@ArtValley818_) August 22, 2021

Руководитель противостоящих «Талибану» сил отказался сдать провинцию.

«Мы противостояли Советскому Союзу и сможем противостоять талибам», — заявил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.