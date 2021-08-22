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Политика
«Многое всплыло в памяти»: Кимаковский призвал создавать фильмы подобные «Солнцепеку»
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«Многое всплыло в памяти»: Кимаковский призвал создавать фильмы подобные «Солнцепеку»
Политика
«Многое всплыло в памяти»: Кимаковский призвал создавать фильмы подобные «Солнцепеку»
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 22 августа. Выход фильма «Солнцепек» о Донбассе является настоящим культурным событием, заявил публицист Игорь Кимаковский.

Соответствующее заявление он сделал во время «Петербургского уикенда» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Он признался, что смотрел киноленту в дороге. «Солнцепек» вызвал у Кимаковского волну воспоминаний о Донбассе. Кроме того, он призвал, чтобы художественных образов Донбасса появлялось больше, так как это остается в памяти людей.

Я считаю, что фильм – это культурное событие. Когда мы сообщаем много информации. Я призываю, чтобы художественных образов Донбасса появлялось больше, потому что это остается в памяти людей. Надо создавать пантеон героев, потому что мы мало знаем о таких событиях, которые происходили с Сомом, с Ревой», — подчеркнул публицист.

Драма «Солнцепек» вышла в российском прокате 12 августа. Кинолента основана на реальных событиях и повествует об истории семьи Новожиловых. Глава семейства пережил войну в Афганистане, а после поклялся больше не брать в руки оружие. Однако когда военные действия приходят на его территорию, мужчине приходится делать сложный выбор — бежать или защищать родину и семью.

Ранее старший преподаватель кафедры мировой и отечественной культуры Донецкого национального университета Иван Ревяков прокомментировал фильм. По его словам, для современного Донбасса «Солнцепек» весьма актуален.

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донбасс солнцепек кимаковский
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