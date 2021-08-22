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Нейросеть научили прогнозировать поведение человека по сигналам мозга
Наука
Нейросеть научили прогнозировать поведение человека по сигналам мозга
pixabay.com

Берлин, 22 августа. Искусственный интеллект смог спрогнозировать поведение человека, основываясь на его мозговых сигналах. Систему создали ученые из Германии.

Коллектив специалистов из Института когнитивных наук и наук о мозге Макса Планка в Лейпциге и Института системной нейробиологии Кавли в Тронхейме разработали соответствующую систему на базе нейросети. Устройство анализирует данные активности человеческого мозга, после чего предугадывает поведение.

Сейчас исследователи протестировали систему на основе искусственного интеллекта на лабораторных грызунах. Результаты показали, что нейросеть в точности смогла предсказать положение головы и скорость во время бега испытуемых. Также разработка способна предугадывать движение рук.

Нейросеть ранее стали использовать для выявления деменции. Систему разработали исследователи из Великобритании.

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