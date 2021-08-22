Представители Специального уголовного суда ЦАР озвучили идеи по оптимизации работы органа

Банги, 22 августа. Министр юстиции ЦАР Арно Джубай Абазен посетил Специальный уголовный суд (CPS). Политик пообщался с сотрудниками госоргана и выслушал их предложения по улучшению работы ведомства.
«Мы обменялись мнениями. Они озвучили имеющиеся проблемы. Все замечания будут направлены в мой кабинет для рассмотрения на уровне руководящего комитета. Я буду присутствовать на первом слушании.
В данный момент есть дюжина дел, которые находятся в стадии разбирательства. Главной задачей организации является искоренение безнаказанности и установление стабильности в Центральноафриканской Республике», — заявил Абазен.
Член правительства напомнил, что CPS — это «уменьшенная» версия Международного уголовного суда. Перед ним стоят те же самые цели: строгое соблюдение требований всеми участниками процесса, а также равносильная защита прав потерпевших, свидетелей и обвиняемых.
Ранее Абазен встретился с гендиректором Национальной школы администрации и магистратуры (ENAM). Министр юстиции поднял тему важности подготовки высококвалифицированных молодых специалистов судебного сектора.