Представители Специального уголовного суда ЦАР озвучили идеи по оптимизации работы органа

Банги, 22 августа. Министр юстиции ЦАР Арно Джубай Абазен посетил Специальный уголовный суд (CPS). Политик пообщался с сотрудниками госоргана и выслушал их предложения по улучшению работы ведомства.

«Мы обменялись мнениями. Они озвучили имеющиеся проблемы. Все замечания будут направлены в мой кабинет для рассмотрения на уровне руководящего комитета. Я буду присутствовать на первом слушании.

В данный момент есть дюжина дел, которые находятся в стадии разбирательства. Главной задачей организации является искоренение безнаказанности и установление стабильности в Центральноафриканской Республике», — заявил Абазен.