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Представители Специального уголовного суда ЦАР озвучили идеи по оптимизации работы органа
Весь мир
Представители Специального уголовного суда ЦАР озвучили идеи по оптимизации работы органа
Global Look Press  /  Demian Stringer/ZUMAPRESS.com

Банги, 22 августа. Министр юстиции ЦАР Арно Джубай Абазен посетил Специальный уголовный суд (CPS). Политик пообщался с сотрудниками госоргана и выслушал их предложения по улучшению работы ведомства.

«Мы обменялись мнениями. Они озвучили имеющиеся проблемы. Все замечания будут направлены в мой кабинет для рассмотрения на уровне руководящего комитета. Я буду присутствовать на первом слушании.

В данный момент есть дюжина дел, которые находятся в стадии разбирательства. Главной задачей организации является искоренение безнаказанности и установление стабильности в Центральноафриканской Республике», — заявил Абазен.

Член правительства напомнил, что CPS — это «уменьшенная» версия Международного уголовного суда. Перед ним стоят те же самые цели: строгое соблюдение требований всеми участниками процесса, а также равносильная защита прав потерпевших, свидетелей и обвиняемых.

Ранее Абазен встретился с гендиректором Национальной школы администрации и магистратуры (ENAM). Министр юстиции поднял тему важности подготовки высококвалифицированных молодых специалистов судебного сектора.

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африка цар
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