Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 19:14
19:14
Спорт
Илья Ковальчук ответил на вопрос о завершении спортивной карьеры
19:13
Армия
Новейший российский вертолет Ми171Ш Storm своим ходом прибыл на форум «Армия-2021»
19:11
Весь мир
Американские военные похитили несколько граждан Сирии в Дейр эз-Зоре
19:11
Политика
Блинкен заявил, что бежавший из Афганистана президент обещал бороться с талибами
19:11
Политика
Захарова с иронией отметила отсутствие флага ЕС на встрече Меркель и Зеленского
19:10
Экономика
Нефтяные компании меняют рынок, переходя на возобновляемую энергию
19:10
Весь мир
Лидер ЦАР привлек внимание жителей республики к экологическим проблемам страны
19:08
Происшествия
Число погибших в ДТП под Ростовом-на-Дону увеличилось до шести
19:06
Общество
Японский врач назвал гриль самым опасным способом приготовления пищи
19:05
Армия
Российские военные получат беспилотники, способные защищаться от вражеских дронов
Все новости

«Вы — движущая сила»: президент ЦАР поздравил подрастающее поколение с Днем молодежи
Весь мир
«Вы — движущая сила»: президент ЦАР поздравил подрастающее поколение с Днем молодежи
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 22 августа. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера обратился к юным жителям страны на праздновании Дня молодежи в Дамаре.

Лидер призвал виновников торжества быть дальновидными и осознанно подходить к принимаемым решениям:

«Вы — одна из главных движущих развитие сил. Правительство верит в вас. Вклад подрастающего поколения в благоустройство страны невозможно переоценить. Будьте ответственными и помните ту роль, которую вы играете в светлом будущем государства. От лица властей я гарантирую поддержку каждой разумной инициативы».

Также глава ЦАР выслушал председателя Национального молодежного движения. Он попросил у Туадера расширить список рабочих мест, чтобы юноши не становились жертвами вербовки незаконных вооруженных формирований.

После того как национальная армия FACA с консультативной поддержкой российских инструкторов ликвидировала основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), многие члены молодежных объединений самообороны добровольно сдали оружие правоохранительным органам. Они заявили о желании помочь в развитии страны, и президент поддержал их инициативу.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «Вы — движущая сила»: президент ЦАР поздравил подрастающее поколение с Днем молодежи
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru