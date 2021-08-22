«Вы — движущая сила»: президент ЦАР поздравил подрастающее поколение с Днем молодежи

Банги, 22 августа. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера обратился к юным жителям страны на праздновании Дня молодежи в Дамаре.

Лидер призвал виновников торжества быть дальновидными и осознанно подходить к принимаемым решениям:

«Вы — одна из главных движущих развитие сил. Правительство верит в вас. Вклад подрастающего поколения в благоустройство страны невозможно переоценить. Будьте ответственными и помните ту роль, которую вы играете в светлом будущем государства. От лица властей я гарантирую поддержку каждой разумной инициативы».

Также глава ЦАР выслушал председателя Национального молодежного движения. Он попросил у Туадера расширить список рабочих мест, чтобы юноши не становились жертвами вербовки незаконных вооруженных формирований.

После того как национальная армия FACA с консультативной поддержкой российских инструкторов ликвидировала основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), многие члены молодежных объединений самообороны добровольно сдали оружие правоохранительным органам. Они заявили о желании помочь в развитии страны, и президент поддержал их инициативу.