Фанаты обсуждают натуральную красоту 56-летней Алены Апиной

Москва, 22 августа. Бывшая солистка группы «Комбинация» Алена Апина накануне дня рождения показала фанатам натуральную красоту и обрушила на себя волну комплиментов.

Исполнительница хита «Электричка» сняла натуральное видео, когда находилась в поезде. Короткий ролик Алена Апина опубликовала на личной странице в Instagram. В описании к кадрам она заявила, что не смогла усидеть на месте и приехала в Ярославль. Цель своего визита заслуженная артистка России уточнять не стала, но все равно получила обратную связь от поклонников.

«Добро пожаловать в наш город!»; «Алена, хорошо выглядишь»; «Что может быть краше натуральной внешности? Правильно. Ничего!»; «Возраст все равно берет свое, но вы красавица», — написали пользователи Сети в комментариях под постом знаменитости.

Алена Апина будет праздновать 57-летие 23 августа. Как именно певица проведет свой день, неизвестно. Эстрадная звезда регулярно делится с поклонниками новостями и не стесняется показывать им себя такой, какой видит в зеркале. Она открыто заявляет, что считает и чувствует себя красивой и не стесняется показывать снимки даже в прозрачном нижнем белье.