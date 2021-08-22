Сатановский заявил, что Германия рискует стать страной третьего мира без России

Москва, 22 августа. Разрыв политических и экономических отношений с Россией может обернуться для Германии становлением страной третьего мира. Об этом заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Аналитик прокомментировал итоги встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. Немецкий политик в рамках прощального тура посетила Москву, где 20 августа переговорила с российским лидером. Встреча прошла в закрытом формате, а стороны подтвердили позитивный характер беседы.

Однако Сатановский раскритиковал канцлера ФРГ. Меркель досталось не только за призывы освободить заключенного Алексея Навального, но и за своеобразные «партнерские отношения». Аналитик имел в виду экономические санкции, которые Германия вместе с Евросоюзом ввели против России.

Берлину жизненно необходимы хорошие отношения с Москвой, подчеркнул Сатановский. Речь идет о газопроводе «Северный поток — 2», поставках голубого топлива и нефти, а также сотрудничестве в атомной энергетике. Политолог вспомнил пословицу, чтобы разъяснить ФРГ значимость диалога с Россией.

«Свято место пусто не бывает», — подытожил эксперт в Telegram-канале.

Аналитик уверен, что могут подтянутся новые игроки. Германия без России очень быстро превратится в страну второго или третьего разряда, добавил Сатановский

Ангела Меркель полагает, что Европа не будет зависеть от импорта газа через 25 лет. По ее словам, это касается и голубого топлива из России.