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Водитель легковушки проехал на красный и сбил пешеходов под Брянском
Происшествия
Водитель легковушки проехал на красный и сбил пешеходов под Брянском
Невские Новости  /  Александра Лашко

Брянск, 22 августа. Автомобиль вылетел на тротуар и наехал на толпу людей. Инцидент произошел в городе Почеп Брянской области.

По предварительным данным, мужчина проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В какой-то момент его подрезала другая машина, в результате иномарку повело в сторону пешеходного перехода.

Под колеса автомобиля попало несколько человек, но о жертвах пока никакой информации не публиковалось. Иномарка также протаранила здание. О состоянии водителя также не сообщается. Все детали и причины происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Смертельная авария с участием «газели» и легкового автомобиля произошла в Сальском районе Ростовской области. По предварительным данным, погибли пять человек, двое из них дети.

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