Путин примет участие в открытии форума «Армия-2021» и АрМИ-2021

Москва, 22 августа. Президент Российской Федерации Владимир Путин присоединится к открытию Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр АрМИ-2021.

Глава России 23 августа отдаст команду на закладку боевых кораблей для ВМФ РФ на трех верфях АО «Севмаш» в Северодвинске, АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге и ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба Кремля. Владимир Путин примет участие в формате видеоконференции.

Форум «Армия-2021» стартовал 22 августа в Кубинке. Мероприятия пройдут до 28 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот». Форум разделен на выставочную, демонстрационную и научно-деловую программы.