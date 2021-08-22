Роботизированный пост дежурного по воинской части показали на «Армии-2021»

Москва, 22 августа. Автоматизированное место работы дежурного по воинской части, которое позволяет следить за всем военным объектом, показали на форуме «Армия-2021».

Разработчиком роботизированного поста является компания «Воентелеком». Отмечается, что новинка включает в себя различные датчики и оснащена внутренней защищенной сетью, которая позволяет в режиме реального времени отлеживать действия личного состава и даже оперативно решать коммунально-бытовые задачи, передает ТАСС.

В Минобороны РФ неоднократно говорили, что ведомство планирует создать целую цифровую экосистему для воинских частей российской армии. Кроме того, продолжается разработка специальных защищенных смартфонов для военнослужащих.

Ранее в оборонном ведомстве России отмечали, что военно-технический форум «Армия-2021» позволит определить приоритетные направления развития ОПК. Одну из важнейших тем, посвященную технологиям искусственного интеллекта, обсудят в первый день мероприятия.