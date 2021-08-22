Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 19:13
19:11
Весь мир
Американские военные похитили несколько граждан Сирии в Дейр эз-Зоре
19:11
Политика
Блинкен заявил, что бежавший из Афганистана президент обещал бороться с талибами
19:11
Политика
Захарова с иронией отметила отсутствие флага ЕС на встрече Меркель и Зеленского
19:10
Экономика
Нефтяные компании меняют рынок, переходя на возобновляемую энергию
19:10
Весь мир
Лидер ЦАР привлек внимание жителей республики к экологическим проблемам страны
19:08
Происшествия
Число погибших в ДТП под Ростовом-на-Дону увеличилось до шести
19:06
Общество
Японский врач назвал гриль самым опасным способом приготовления пищи
19:05
Армия
Российские военные получат беспилотники, способные защищаться от вражеских дронов
19:05
Экономика
Ставки аренды жилья в Москве могут вырасти на 10% до конца года
19:03
Политика
«Многое всплыло в памяти»: Кимаковский призвал создавать фильмы подобные «Солнцепеку»
Все новости

Роботизированный пост дежурного по воинской части показали на «Армии-2021»

  /   Обновлено: 22 августа 2021 18:35
Армия
Роботизированный пост дежурного по воинской части показали на «Армии-2021»
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 августа. Автоматизированное место работы дежурного по воинской части, которое позволяет следить за всем военным объектом, показали на форуме «Армия-2021».

Разработчиком роботизированного поста является компания «Воентелеком». Отмечается, что новинка включает в себя различные датчики и оснащена внутренней защищенной сетью, которая позволяет в режиме реального времени отлеживать действия личного состава и даже оперативно решать коммунально-бытовые задачи, передает ТАСС.

В Минобороны РФ неоднократно говорили, что ведомство планирует создать целую цифровую экосистему для воинских частей российской армии. Кроме того, продолжается разработка специальных защищенных смартфонов для военнослужащих.

Ранее в оборонном ведомстве России отмечали, что военно-технический форум «Армия-2021» позволит определить приоритетные направления развития ОПК. Одну из важнейших тем, посвященную технологиям искусственного интеллекта, обсудят в первый день мероприятия.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Роботизированный пост дежурного по воинской части показали на «Армии-2021»
россия армия-2021 пост дежурного
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru