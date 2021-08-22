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Первый скоростной родстер для военной полиции показали на форуме «Армия-2021»

  /   Обновлено: 22 августа 2021 18:35
Экономика
Первый скоростной родстер для военной полиции показали на форуме «Армия-2021»
youtube.com  /  Prt Scr Андрей Голосов

Кубинка, 22 августа. Созданный на базе агрегатов АО «АвтоВАЗ» родстер «Крым» в раскраске Военной автомобильной инспекции (ВАИ) представили в рамках «Армия-2021».

Новинка создана совместными усилиями «Военно-промышленной компании» («ВПК») и Конструкторского бюро молодежи (КБМ). В комментарии ТАСС директор по развитию ВПК Владимир Матанский отметил, что автомобили АвтоВАЗа, с учетом актуальных характеристик, сейчас хорошо используются для поддержания порядка на дороге.

«… мы говорим: мы можем существенно улучшить характеристики этих машин», — заявил он.

По словам заместителя генерального директора ВПК, автомобиль может разгоняться до 100 километров в час за 4,9 секунды, а также способен развивать скорость до 220 километров в час.

«Коллеги из МГТУ провели первые разговоры с ГИБДД, где нашли понимание и поддержку», — сообщил Матанский.

В рамках форума «Армия-2021» также был презентован прототип легкого небронированного автомобиля «Стрела». Разработка ВПК и КБМ призвана заменить классический УАЗ-469 в армии, а также в народном хозяйстве.

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