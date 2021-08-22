Представитель ливийского парламента рассказал о важности выборов для единства страны

Бенгази, 22 августа. Решение ливийского вопроса непосредственно связано с проведением избирательного процесса. Об этом пресс-секретарь Палаты представителей Абдалла Блехек заявил в ходе разговора с журналистами.

По словам чиновника, всеобщие выборы, запланированные на 24 декабря, направлены на прекращение хаоса и раскола в стране. Избрание президента является надежным способом для достижения национального примирения.

Блехек подтвердил, что сохранение нынешнего положения не в интересах государства и народа. Если плебисцит через четыре месяца не состоится, то альтернативным выходом может стать формирование параллельного правительства в Бенгази. Таким образом, от проведения голосования зависит будущее политического единства Ливии.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В связи с этим представитель парламента призвал поддержать избирательный процесс. Он выразил надежду, что все местные партии приложат усилия в данном направлении.

По словам Блехека, в случае провала выборов Палата представителей возьмет инициативу в свои руки и станет действовать по ситуации.

Чиновник отметил, что парламент стремится к преодолению препятствий, которые возникают перед политическими партиями в ходе процесса. Депутаты принимают во внимание ожидания ливийцев. Желание народа заключается в том, чтобы голосование 24 декабря положило конец расколу государственных учреждений.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Абдалла Блехек объяснил и непринятие бюджета. По его словам, парламентарии десятую сессию подряд не могут утвердить законопроект из-за слишком большой суммы, которая не соответствует короткому периоду работы переходного Правительства национального единства (ПНЕ). В частности, вопрос вызывает выделение огромных средств на 5 главу, касающуюся чрезвычайных ситуаций.

Пресс-секретарь сказал, что на рассмотрение проекта потребуется дополнительное время. Комитет по финансам Палаты представителей до сих пор изучает документ.

Блехек добавил, что парламент запросил у правительства четкий график реализации программ развития, включенных в бюджет. Однако ответа депутаты не получили.

Председатель Палаты представителей Агила Салех несколько дней назад сообщил, что сумма, выделенная ПНЕ для Ливийской национальной армии, мала и несоизмерима с ее задачами по защите государства и обеспечению общественного порядка. Он также выразил опасение, что отмена плебисцита может спровоцировать новую войну в стране.