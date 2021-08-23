Онищенко оценил сообщение о случае заражения бубонной чумой в Китае

Переносчиками чумы служат порядка 60-ти видов грызунов, включая сусликов и полевых мышей. Об этом в беседе с ФАН рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Эксперт прокомментировал новость, что на северо-западе Китая зарегистрирован случай заражения бубонной чумой у женщины, недавно вернувшейся из Внутренней Монголии.

«Активность природных очагов чумы имеет свою периодичность. У нас, например, последние пять лет активным был очаг на Горном Алтае. В Кош-Агачском районе живет 18 тысяч человек. Каждый год мы прививаем от чумы все население этого высокогорного района на границе с Монголией. У нас с этой страной общий очаг», — сообщил специалист.

Геннадий Онищенко добавил, что это место распространения опасного заболевания хорошо известно исследователям.

«Этот очаг открыли еще в советское время, но он всегда был спокоен, а в последние пять лет он активен. В первый год там было зарегистрировано два случая заболевания чумой. В этом году у нас была экспедиция на сопредельной с Монголией территории. Что касается Китая, очаги, которые там есть, известны, описаны еще с советских времен. Мы помогали им в научном описании очагов чумы», — рассказал собеседник ФАН.

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В завершение он объяснил, как происходят подобные случаи заражения обычных граждан.

«Чума в природе локализуется примерно в 60-ти видах грызунов, включая сусликов, полевых мышей. Она гнездится в них в природе. Периодически она иногда передается людям. Прежде всего, это скотоводы, охотники», — подытожил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важной роли вакцинации детей от гриппа. Отдельное внимание он уделил тому обстоятельству, что уже совсем скоро начнется новый учебный год.