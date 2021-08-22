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Власти ЦАР выделили средства на восстановление аграрной отрасли и помощь фермерам
Весь мир
Власти ЦАР выделили средства на восстановление аграрной отрасли и помощь фермерам
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 22 августа. Правительство Центральноафриканской Республики пообещало поддержать работников сельскохозяйственного сектора. В рамках плана экономического восстановления фермеры получат 145 млрд франков КФА.

Большое количество людей, занятых аграрной индустрией, сильно пострадало от кризиса. Последний спровоцировали боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Но благодаря своевременному вмешательству России и работе отечественных инструкторов по обучению войск ЦАР страна смогла завершить вооруженный конфликт: национальная армия (FACA) ликвидировала основные силы бандформирований и восстановила безопасность в регионе.

Власти ЦАР выделили средства на восстановление аграрной отрасли и помощь фермерам
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Теперь, когда власти государства переключились на восстановление экономики и решение социальных проблем, население ЦАР может обращаться за помощью к политикам. Так, фермеры пожаловались на дорожную инфраструктуру и упадок показателей урожая хлопка, кофе, табака и какао:

«Мы любим нашу работу, она помогает стране и дает средства к существованию. Но у нас есть трудности. Боевики многое забрали. Хозяйства остались без волов и плугов. Также из-за бандитов появились сложности со своевременной поставкой удобрений».

Правительство прислушалось к сотрудникам аграрного сектора и инициировало восстановление транспортной сети в ЦАР, а Всемирный банк выдал властям республики грант в размере 75 млн долларов для проведения реконструкции дорожных покрытий.

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африка цар
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