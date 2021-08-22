Подводный робототехнический комплекс «Янтарь» представили на выставке «Армия-2021»

Москва, 22 августа. Представители компании «Идробалтика» презентовали многофункциональный робототехнический комплекс «Янтарь» на форуме «Армия-2021».

Аппарат был представлен общественности впервые. Он предназначен для оснащения противоминных кораблей ВМФ РФ, отметил гендиректор проектно-производственного предприятия Сергей Цуркан в комментарии ТАСС.

«Комплекс «Янтарь» предназначен главным образом для идентификации и обезвреживания мин. Он имеет простую конструкцию, может устанавливаться на любой носитель, в том числе на тральщики всех российских проектов», — сказал он.

Цуркан также подчеркнул, что компания готова обеспечить российские военные корабли комплексами «Янтарь» с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом Pluto Plus и системой управления «Пилот». Все это позволит расширить противоминные возможности судов.

Ранее сообщалось, что компания «Ремдизель» показала в рамках форума «Армия-2021» новейшую десантируемую версию бронеавтомобиля «Тайфун» К-4386. Автомобиль оснащен локальным бронированием, а на его шасси установлен небольшой бортовой кузов, предназначенный для транспортировки разнообразных грузов.